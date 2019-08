Bereits zum 19. Mal verwandelt sich die Domäne Monrepos zum Freiluft-Event der Extra-Klasse anlässlich der beliebten HOME & GARDEN

Flanieren und Einkaufen zwischen weißen, edlen Pagodenzelten und dabei viele neue Trends entdecken sowie eine Angebotsvielfalt erleben und kennenlernen: Dafür steht die HOME & GARDEN seit über zwei Jahrzehnten.Schattenspendende Baumalleen, eigens angelegte Wege, das Barockjuwel Seeschloss Monrepos und der Park mit Blick auf See bilden die Traumkulisse für die 19. HOME & GARDEN vom 15. bis 18. August 2019. Vier Tage lang zeigen über 150 wertige Aussteller aus dem In- und Ausland viele Dinge, die das Leben schöner machen.Eigens für die HOME & GARDEN ist das Rokoko-Schloss mit Kuppelsaal, Blauem Salon und Spiegelsaal geöffnet, wo namhafte Aussteller ihre hochwertigsten Waren zeigen. Der spektakuläre Blick auf den Monrepos-See fasziniert alljährlich die Besucher immer wieder aufs Neue.Ein fantastischer Ausstellermix begeistert nicht nur Garten - und Lifestylefans, auch Gourmets, Kunstfreunde und Floristikliebhaber finden hier Außergewöhnliches. Rauchfreie Holzkohlegrills, Outdoorküchen, Baumwächter, Windspiele, Gartenmöbel, Edelstahl-brunnen und sogenannte „schwebende Gärten“ sind zu bestaunen. Trüffelfeinkost, Nougat, Wildsalami, Weinkäse sowie Edelbrände und verschiedene Gins stehen für Verkostungen bereit. Antiquitäten, Bernstein- und Perlenschmuck, Tonfiguren „Tausendschön“ sowie Skulpturen, Keramik- und Kunstobjekte begeistern den Betrachter.Vom Rasenroboter über den Whirlpool bis hin zum Designbademantel und Cashmere- und Seidenschals, ist hier alles zu finden.Für das leibliche Wohl und die Gaumenfreuden sorgt das Team des bekannten Schlosshotel Monrepos. Täglich wechselnde Speisen und Snack-Variationen sorgen auch hier für die gewünschte Vielfalt.„Auf den Standort Ludwigsburg freu ich mich immer ganz besonders, da wir hier sehr viele Stammbesucher haben, die schon immer am Donnerstag auf uns warten - bereit wieder neue Trends anzuschauen - über das wir sehr dankbar sind“, sagt Margit Metzger, Projektleiterin der HOME & GARDEN Ludwigsburg. „Auch neue Besucher und Gäste sind immer herzlichst Willkommen auf der HOME & GARDEN hier auf Monrepos. Mit unserem Rahmenprogramm hoffen wir viele Verweilende ansprechen zu können. “Workshops, Live-Musik, Vorträge, floristische Präsentationen sowie Weinverkostungen vom Weingut Herzog von Württemberg mit Kellerführungen sorgen für Erlebnis und Mehrwert.Für die kleinen Besucher werden im Pavillon des Paradies-Gärtchens passend zur HOME & GARDEN Blumenmotive auf Leinwand gebracht. So sind die kleinen Künstler betreut, während die Eltern entspannt über die Ausstellung flanieren und diese genießen können.Die HOME & GARDEN Ludwigsburg ist Donnerstag bis Samstag (15. bis 17. August) täglich von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 18. August zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt.Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vorhanden. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.Weitere Informationen sowie Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu finden.