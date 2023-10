Verreisen im Winter: So genießt du Sonne ohne Insektenstiche

Im Herbst und Winter zieht es viele in tropische Gefilde. Wärmende Sonnenstrahlen auf der Haut, der glitzernde Ozean und feiner Sand, der durch die Finger rieselt - einfach traumhaft, oder? Leider finden an solchen Orten nicht nur viele Menschen ihr persönliches Paradies, sondern auch kleine, summende Störenfriede, die uns gewaltig die Laune vermiesen können. Aber keine Sorge, mit den folgenden Tipps bleibt deine Erfahrung ungetrübt von Mücken und Co.Stell dir vor, du hast es dir auf einer Liege gemütlich gemacht und lässt dir in aller Ruhe die Sonne auf den Bauch scheinen. Plötzlich unterbricht ein Summen die Stille - ein Insekt hat sich zu dir gesellt und die Angst vor Stichen oder Bissen setzt der Entspannung endgültig ein Ende. Frustrierend, oder? Doch das muss nicht sein. Wir zeigen dir, wie du lästige Quälgeister auf Reisen von dir fern hältst.Wer sich im Vorfeld umfassend informiert, hat anschließend vor Ort einige Sorgen weniger. Deshalb raten wir dir, dich bereits vor Reiseantritt einzulesen, welche Insekten an deinem Urlaubsziel heimisch sind und welche speziellen Maßnahmen eventuell getroffen werden müssen, zum Beispiel um einem gesundheitlichen Risiko vorzubeugen.Auch bei der Wahl deiner Unterkunft ist genaues Hinsehen gefragt. Vor allem in tropischen Regionen gehören Fliegengitter und Moskitonetze, insbesondere im Schlafbereich, meist zum Standard. Achte bei der Buchung darauf, dass diese vorhanden und heil sind. Alternativ kannst du auch ein eigenes Moskitonetz mitbringen, das sich über dem Bett aufhängen lässt. Sicher ist sicher.Wie eine Rüstung schirmt die richtige Kleidung deine Haut bereits weitgehend vor Insekten ab. Am besten greifst du zu geschlossenen, luftigen Schuhen und lockeren, hellen Kleidungsstücken, die deinen Körper so weit wie möglich verdecken. Je nach Vorhaben, beispielsweise bei Abenteuern im Dschungel, kann ein besonders starker Schutz notwendig sein. Informiere dich vorab über spezielle, stichfeste Bekleidung.Zusätzlich zur richtigen Kleidung ist ein verlässlicher Insektenschutz das A und O, um dich unterwegs rundum sicher und wohl zu fühlen. Beim Wiener Startup HOLY PIT findest du einen nachfüllbaren Repellent-Stick, der dich und dein Kleinkind ab 6 Monaten bis zu 5 Stunden vor Stechmücken, Zecken und Bremsen schützt. Das gilt übrigens auch für tropische Mückenarten wie die Tigermücke oder die Sandmücke.Zudem kann der Stick auf Reisen dank seiner festen Konsistenz ohne Auslaufen oder Umfüllen mit ins Handgepäck. Praktisch, oder? Der Repellent-Stick von HOLY PIT ist aber nicht nur gut für dich, sondern auch für die Umwelt: Dank cleverem Nachfüllsystem sparst du eine Menge Plastikmüll.Die meisten Mückenarten sind in der Dämmerung sowie im Morgengrauen am aktivsten. Bleibe zu diesen Zeiten also entweder drinnen, oder sei besonders wachsam und sorge für einen umfassenden Schutz. Man muss sich immerhin nicht extra mit den Plagegeistern anlegen, nicht wahr?… zumindest, was den eigenen Körpergeruch angeht. Dieser ist nämlich Faktor Nummer eins, wenn es ums Anlocken von Mücken geht. Der individuelle Schweißgeruch ist dabei besonders entscheidend. Halte dich deshalb sauber und frisch, um von Insekten weniger intensiv wahrgenommen zu werden.Die Deo- und Parfum-Wahl sollte außerdem auf eher dezente Düfte fallen. Schwere Düfte können nämlich ebenfalls Mücken anziehen. Mit dem neuen ROLL-ON-DEO von HOLY PIT, hast du ein veganes, aluminiumfreies und vor allem dezentes Deo zum Nachfüllen, das unter 100 ml fasst und somit in jedes Handgepäck darf.Wer die kalte Jahreszeit oder sogar Weihnachten unter Palmen verbringen will, dem empfehlen wir einen zuverlässigen Insektenschutz, um die schönen Seiten der Reise wirklich voll und ganz genießen zu können. Wenn du dich zudem vorab informierst, die richtige Kleidung einpackst und unterwegs auf deinen Körpergeruch achtest, steht deiner Erholung nichts mehr im Wege. Also, was hält dich noch auf? Packe deinen Koffer und schaffe unvergessliche Erlebnisse - wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei!Ach ja: Du suchst noch ein Wichtelgeschenke für einen lieben Menschen, der bald ins Warme reist? Dann ist der HOLY PIT Repellent-Stick perfekt.