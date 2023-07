Sommerfrische trotz Hitze: Vermeide diese 5 Deo-Fehler

Im Sommer neigen die meisten von uns dazu, mehr zu schwitzen als in anderen Jahreszeiten. Oft ist hier ein wirksames Deo gegen Schweißgeruch die Rettung. Aber bei der Anwendung gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit das Deo seine volle Wirkung entfalten kann. Wir erklären die häufigsten Fehler beim Deo Auftragen und geben dir Tipps für die richtige Anwendung mit auf den Weg.Wenn du Schweißgeruch bekämpfen möchtest, ist Deo zweifellos ein wunderbares Helferlein. Dennoch ersetzt es nicht eine angemessene Körperhygiene, insbesondere regelmäßiges Duschen. Erst, nachdem du unter der erfrischenden Brause warst, solltest du zu einem Deodorant greifen. Durch ein pH-neutrales Duschgel kannst du beim Duschen bereits sanft Bakterien unter den Armen entfernen. Auf diese Weise schaffst du eine saubere Basis fürs anschließende Auftragen deines Deos.Wenn es schon bald nach dem Duschen wieder zu Schweißgeruch kommt, ist der Grund oft, dass das Deo auf noch feuchten Achseln angewendet wurde. Selbst ein wirklich zuverlässiges Deo kann in diesem Fall versagen, denn nasse Haut beeinträchtigt die Haftung des Produkts und kann zu einer Verdünnung führen. Zudem kann feuchte Haut die Inhaltsstoffe des Deodorants nicht optimal aufnehmen.Darüber hinaus fühlen sich die Bakterien, die den Schweiß zersetzen und dadurch Schweißgeruch auslösen, in feuchten Bereichen am wohlsten. Wenn du dich nach dem Duschen nicht sorgfältig abtrocknest, bietest du ihnen also einen regelrechten Nährboden. Indem du deine Achseln nach dem Duschen gründlich abrubbelst, schaffst du hingegen die besten Voraussetzungen für einen selbstsicheren Alltag.Wir alle haben die freie Wahl, ob wir uns rasiert oder unrasiert am wohlsten fühlen. Wenn du dich für eine Rasur entscheidest, greife bitte nicht sofort danach zum Deo. Das Rasieren verursacht Mikroverletzungen, die bei Kontakt mit bestimmten Inhaltsstoffen ein brennendes oder juckendes Gefühl unter den Achseln hervorrufen können. Um dies zu vermeiden, ist es ratsam, nach der Rasur ein wenig zu warten und dann ein sanftes Deo aufzutragen. Eine milde Alternative zu herkömmlichen Deos ist zum Beispiel das natürliche REFILL DEO von HOLY PIT . Dieses wurde speziell für empfindliche Haut entwickelt und dermatologisch auf sensibler Haut getestet.Um den ganzen Tag lang angenehm zu duften, solltest du deine Kleidung nicht unmittelbar nach dem Auftragen des Deos anziehen. Es ist am besten, etwa 5 Minuten zu warten, damit das Deo einziehen kann. So hat deine Haut Zeit, die Wirkstoffe aufzunehmen und sie bleiben nicht ungenutzt am Shirt hängen. Wenn du im hektischen Alltag einmal keine Zeit zum Warten findest, kannst du dein Deo stattdessen vorsichtig mit den Händen einreiben.Viele Menschen entscheiden sich aktuell dafür, ein natürliches Deo auszuprobieren. Was dabei oftmals vergessen wird, ist, dass die Umstellung in Einzelfällen etwas Geduld erfordert. Vor allem, wenn zuvor ein Antitranspirant das Mittel der Wahl war, braucht der Körper manchmal etwas, um sich auf ein Produkt ohne Aluminium einzustellen. Generell kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis dein Körper mit der neuen Wirkungsweise deines natürlichen Deos vertraut ist. Lass dich aber auf keinen Fall entmutigen - mit den richtigen Tipps gegen Schweißgeruch bist du super auf den Umstieg vorbereitet. Und schlussendlich wirst du für deine Geduld dankbar sein.Um den Prozess nicht unnötig lange hinauszuzögern, empfehlen wir, dir ein natürliches Deo auszusuchen und dabei zu bleiben. Wenn du zwischen Produkten, besonders zwischen herkömmlichem und natürlichem Deo wechselst, ist das meist kontraproduktiv.Starkes Schwitzen und Schweißgeruch sind in der warmen Jahreszeit für viele Menschen eine noch größere Herausforderung. Unter anderem deshalb spielt Körperpflege im Sommer eine besondere Rolle. Wenn du dich trotz Hitze frisch fühlen möchtest, solltest du regelmäßig gründlich duschen und deine Achseln danach sorgfältig abtrocknen. Verwende nun ein wirksames Deo und lass dieses kurz einziehen, bevor du in deine Kleidung schlüpfst. So umgehst du bereits die häufigsten Deo-Fehler und bist bereit für abenteuerliche Sommertage.