Nachhaltiges Weihnachtsfest - 5 sinnvolle Tipps & Tricks

Obwohl die Weihnachtszeit für viele die schönste des Jahres ist, ist übermäßiger Konsum hier an der Tagesordnung und an die Umwelt wird leider nur selten gedacht. Das willst du ändern? Mit unseren Tipps kannst du ohne großen Verzicht nachhaltig Weihnachten feiern. Lies selbst:Alle Jahre wieder befinden sich 30 Millionen Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern der Deutschen. Leider stammen diese häufig aus weit entfernten Monokulturen und werden mit Pestiziden behandelt. Das geht deutlich besser. Aber was macht einen nachhaltigen Weihnachtsbaum aus? Wenn du nicht auf einen klassischen Baum verzichten willst, solltest du auf einen ökologischen Christbaum aus der Region zurückgreifen. Clevere Alternativen sind Weihnachtsbäume im Topf, Weihnachtsbäume zum Mieten sowie kreative Lösungen, wie beispielsweise ein selbstgebauter, wiederverwendbarer Weihnachtsbaum aus Holz. Wichtig ist in jedem Fall: Die Lichter am Baum bitte über Nacht ausstecken - das ist nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch fürs Klima.Auch dieses Jahr stehen nachhaltige Adventskalender wieder hoch im Kurs. Diese wirken den leider oft widrigen Produktionsbedingungen herkömmlicher Kalender entgegen. Wer auf alternative und nützliche Adventskalender setzen möchte, der kann darauf achten, dass der Kalender einen nachhaltigen Ansatz verfolgt und in einer wiederverwendbaren Verpackung daherkommt. Außerdem sollten die enthaltenen Produkte vegan und im besten Fall langlebig sein. Es gibt zum Beispiel einige Startup-Adventskalender, die diese Kriterien erfüllen und dabei kleine Firmen mit gutem Zweck unterstützen. Wer doch lieber einen herkömmlichen Adventskalender mit Schokolade möchte, dem empfehlen wir, zumindest auf ein Fair Trade-Siegel zu achten.Viele dekorieren ihr Zuhause vor Weihnachten gerne festlich. Dagegen spricht erst einmal nichts. Bevor man aber direkt losfährt, um neue Dekoartikel zu besorgen, raten wir, erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Häufig geraten schöne Sachen im Laufe eines Jahres in Vergessenheit, obwohl sie problemlos wieder verwendet werden könnten. Auch selbstgemachte Deko, beispielsweise aus Tannenzweigen, bietet sich im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsaspekt an. Wer Kerzen für die Weihnachtsdeko verwenden möchte, sollte überprüfen, ob diese auf umweltschädlichen Stoffen wie Erdöl oder Palmöl basieren. Nachhaltigere Alternativen sind Kerzen aus Biomasse sowie Soja- oder Rapswachs.Weihnachten ist eine Zeit des Schenkens - aber im Sinne des Umweltschutzes sollte es nicht in eine Zeit des unnötigen Kaufens ausarten. Wir wollen Geschenke vermeiden, die am Ende in der Ecke liegen und setzen stattdessen auf Geschenke mit Sinn, die langfristig Freude machen. Wenn du noch nachhaltige Geschenkideen suchst, bist du zum Beispiel bei HOLY PIT an der richtigen Adresse. Das Startup aus Wien entwickelt nachfüllbare Körperpflege nach dem Motto “Making the world refillable”. Begonnen hat HOLY PIT mit dem Refill Deo, mittlerweile sind auch nachfüllbare Hand- und Fußpflege im Sortiment zu finden. 2022 bietet das Unternehmen nun ein Xmas-Set an, bestehend aus 2 wiederverwendbaren Cases, 2 x Hand- und Fußpflege-Stick sowie einem gratis Bimsstein. Das perfekte nachhaltige Geschenk, mit dem du die Beschenkten auch noch lange Zeit nach dem großen Fest glücklich machst und zugleich der Umwelt etwas Gutes tust.Du verbringst die Feiertage im Urlaub? Ob es nun in die Berge, in eine Stadt, oder sogar an den Strand geht - nachhaltiges Reisen beginnt schon vor dem Aufbruch. So solltest du unbedingt die Heizung herunterdrehen, bevor du das Haus verlässt. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen.Falls möglich, sollten des Weiteren öffentliche Verkehrsmittel für die An- und Abfahrt bevorzugt werden. Je weniger Distanz zum Urlaubsort zurückgelegt werden muss, umso umweltfreundlicher ist es. Skifahren kann man beispielsweise häufig in der eigenen Region, statt direkt in weiter entfernte Skigebiete aufzubrechen. Sowohl beim Skifahren als auch beim Wandern ist darüber hinaus ein achtsamer Umgang mit der Natur Pflicht. So sollten zum Beispiel keinerlei Müll oder auch Essensreste zurückgelassen werden.Es ist vorbildlich, dass du in diesem Jahr nachhaltige Weihnachten feiern möchtest. Beachte unsere 5 Tipps und du schaffst mit kleinen Anpassungen schon eine große Veränderung. Anschließend kannst du dich entspannen und deine wohlverdienten Feiertage genießen. Das hast du auf jeden Fall verdient.