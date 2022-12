Nachhaltige Weihnachten - 5 weitere Tipps

Die erste Kerze am Adventskranz ist bereits angezündet. Spätestens im Dezember ist dann für die meisten die Zeit gekommen, sich um die Weihnachtsvorbereitungen zu kümmern. Wir geben dir einfache Tipps an die Hand, mit denen du ohne viel Aufwand zu Weihnachten auf die Umwelt achten kannst.Alle Jahre wieder gehören Teig Ausrollen und Förmchen Ausstechen für viele zur vorweihnachtlichen Tradition. Wer hier die Umwelt im Blick haben möchte, kann auf saisonale, regionale und Bio-Zutaten setzen. Auch zu Backpapier gibt es umweltfreundliche Alternativen. Zudem sind vegane Zutaten oftmals besser für die Umwelt. Wenn du dich langsam herantasten möchtest, reichen schon kleine Veränderungen: So fällt es vom Geschmack her meist gar nicht auf, wenn du zum Beispiel Kuhmilch durch Pflanzendrink oder Butter durch Margarine ersetzt.An den Feiertagen wird gerne einmal groß aufgetischt. Wenn du dein Weihnachtsmenü in diesem Jahr nachhaltiger ausfallen lassen willst, kannst du auch hier auf regionale und saisonale Zutaten zurückgreifen. Zudem hat ein veganes Weihnachtsmenü, wie beispielsweise ein leckerer Nuss- oder Linsenbraten, meist ebenfalls eine deutlich bessere Umweltbilanz als klassische Fleischgerichte. Außerdem halten sich vegane Gerichte im Kühlschrank häufig deutlich länger - tschüss Lebensmittelverschwendung.Wer in der Weihnachtszeit auf bewussten Konsum achten möchte, sollte dies auch in Bezug auf die Geschenke berücksichtigen. Denn viel zu viele davon bleiben leider ungenutzt. Wir raten dir deshalb, auf Geschenke zu setzen, die nützlich sind und den Beschenkten lange Freude bereiten. Das klappt zum Beispiel mit den Xmas-Specials von HOLY PIT . Es handelt sich um ein österreichisches Startup, das umweltfreundliche, nachfüllbare Körperpflege entwickelt. Zuletzt hat HOLY PIT eine feste Pflegedusche sowie einen nachfüllbaren REFILL Duschschwamm auf den Markt gebracht, die ebenfalls in einigen der Weihnachtssets zu finden sind. Durch sinnvolle Geschenke wie diese wird der Nachhaltigkeitsgedanke direkt mit ins nächste Jahr getragen. Und was macht mehr Spaß als Schenken mit gutem Gewissen?Auch bei der Geschenkverpackung kannst du im Übrigen einiges beachten. Du kannst Verpackungen wie Zeitungspapier oder Stoffreste nutzen, die du sonst entsorgen würdest. Darüber hinaus bieten sich auch Boxen an, die wiederverwendet werden können.Weihnachtsduft und -musik überall, wer fühlt sich da nicht wohl? Auch beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kannst du jedoch ein paar Punkte in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigen. Erst einmal empfehlen wir, bewusst zu kaufen und zu überlegen, was man auch wirklich braucht. Denn dort, wo viel angeboten wird, landen auch schnell einmal Dinge in der Einkaufstasche, die dann zu Hause in der Ecke liegen. Vor allem in Großstädten gibt es außerdem schon Weihnachtsmärkte, die sich auf regionale, selbstgemachte oder Fair Trade Ware spezialisieren. Erkundige dich also am besten vorab, ob es einen solchen Weihnachtsmarkt vielleicht auch in deiner Nähe gibt.Wer Lebensmittel oder auch Weihnachtsdeko übrig hat, sollte diese im Sinne der Nachhaltigkeit auf keinen Fall leichtfertig wegwerfen. Stattdessen sind Spenden oder Schenken die richtigen Stichwörter. In vielen Städten gibt es hierfür tolle, öffentliche Möglichkeiten. Aber auch im privaten Bereich freut sich die alte Nachbarin von gegenüber sicher über ein paar selbstgebackene Plätzchen. Auf diese Weise kannst du zu Weihnachten Gutes bewirken - für die Umwelt und deine Mitmenschen. Indem du Dinge weitergibst, schenkst du ihnen ein neues Leben und ermöglichst anderen Menschen, die weniger haben, ein ebenso schönes Weihnachtsfest.