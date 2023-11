Nachfüllbare Pflegeprodukte als umweltfreundliche Weihnachtsgeschenke

Die Weihnachtszeit ist für viele die schönste Zeit im Jahr. Zimtduft, warmer Punsch und Lichterglanz erfüllen den November und Dezember mit Magie. Wer frühzeitig passende Geschenke findet, kann sich anschließend ganz der weihnachtlichen Gemütlichkeit hingeben. Du bist noch ratlos? Keine Sorge, hier kommen die besten Tipps für besondere Weihnachtsgeschenke.Bevor Ruhe und Besinnlichkeit Einzug halten können, geraten viele bei der Suche nach den perfekten Geschenken noch einmal ordentlich ins Schwitzen. Doch keine Sorge, mit unseren Tipps bleibt dir die Hetzjagd von Geschäft zu Geschäft in Zukunft erspart. Indem du nachfüllbare Körperpflege schenkst, setzt du ein Zeichen gegen unbedachten Konsum und machst deinen Liebsten eine besondere Freude.Traditionell werden Weihnachtsgeschenke im deutschsprachigen Raum am Abend des 24. Dezember (dem sogenannten Heiligabend) ausgepackt, meist nach einem leckeren Festessen. Wenn die Lichter am Weihnachtsbaum und die vorfreudigen Augen von Familie und Freunden um die Wette leuchten, entsteht eine Magie, die einfach unvergleichlich ist.Manche öffnen Geschenke auch erst am Morgen des 25. Dezember. Egal, wann genau es bei dir Zeit für die Bescherung ist - es ist das gemütliche Beisammensein und die Dankbarkeit, auch für kleine Geschenke, die Weihnachten so einzigartig machen.Einer Umfrage zufolge stehen Geschenkgutscheine und Geld ganz oben auf der Liste. Gerade Unentschlossene freuen sich darüber vielleicht sogar am meisten. Direkt an zweiter Stelle wurden Kosmetik- und Pflegeprodukte genannt, die von vielen Deutschen verschenkt werden und auch viele Beschenkte glücklich machen. Da das Thema Nachhaltigkeit auch 2023 nach wie vor hoch im Kurs steht, liegst du mit nachfüllbaren Körperpflegeprodukten als Weihnachtsgeschenk also voll im Trend.Falls wir dich bisher nicht ohnehin schon restlos überzeugt haben, wollen wir dir noch einmal ein paar Argumente liefern, warum nachfüllbare Körperpflege das beste Weihnachtsgeschenk für 2023 ist. Lies am besten einfach selbst:Riesige Mengen von Einwegplastik, die durch achtlosen Konsum entstehen, sind das ganze Jahr über ein Problem. In der Vorweihnachtszeit wird das Ganze leider noch auf die Spitze getrieben. Wer kein Teil davon sein und trotzdem Pflegeprodukte schenken will, sollte auf eine umweltfreundliche Verpackung achten. Pünktlich zum Fest der Liebe kannst du so ein Zeichen setzen, mit dem du nicht nur den Beschenkten, sondern auch der Umwelt deine Wertschätzung zeigst.Mit nachfüllbarer Körperpflege lässt sich jede Menge unnötiger Plastikmüll einsparen und du unterstützt deine Liebsten auf dem Weg hin zu einem nachhaltigen Badezimmer. Dafür ist zum Beispiel das neue ROLL-ON-DEO, ein nachfüllbarer Deoroller , des Wiener Startups HOLY PIT perfekt geeignet. Dank jahrelang wiederverwendbarem Case und federleichten Pouches, die am Ende nur 1,6g MONO-PE hinterlassen, lassen sich verglichen mit herkömmlichen Roll-Ons bis zu 95% des anfallenden Plastikmülls vermeiden.Mit nachfüllbarer Körperpflege schenkst du etwas, das deine Liebsten das ganze Jahr über begleitet, statt schon nach wenigen Wochen weggeworfen zu werden. So verleihst du deinen Weihnachtsgeschenken einen viel größeren Wert. Außerdem kannst du ganz auf den individuellen Geschmack der Beschenkten eingehen. Beispielsweise kannst du bei HOLY PIT Farben und Duftrichtungen der Körperpflegeprodukte individuell so zusammenstellen, wie es am besten zu ihnen passt.Die langlebigen Verpackungen sind so gestaltet, dass sie im Badezimmer auch ein optischer Hingucker sind. Wann immer ein Case leer ist, kann es mit unterschiedlichen Refills wie natürlichem Deo, Repellent-Stick oder Handpflege nachgefüllt werden. Letzteres ist übrigens auch ein wunderbares, nachhaltiges Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter und Kunden, das einen gut durchdachten Eindruck hinterlässt.Nachhaltige, nachfüllbare Körperpflege ist im besten Fall auch vegan, frei von Mikroplastik und besteht aus hochwertigen Inhaltsstoffen. Ist das nicht wahnsinnig teuer? Nicht bei HOLY PIT! Auf den ersten Blick mögen die Preise zwar höher erscheinen als bei herkömmlicher Körperpflege, die Produkte sind aber meist auch deutlich ergiebiger. Die jahrelang nutzbaren Cases sind eine einmalige Anschaffung, die du deinen Liebsten mit deinem Weihnachtsgeschenk bereits abnimmst. Beim Nachfüllen sparen sie daher langfristig sowohl Plastikmüll als auch Geld. Anders als viele Großkonzerne stellt HOLY PIT seine Körperpflege in Deutschland her. Von Kleinigkeiten bis hin zu großen Bundles findest du dort Geschenkideen für jeden Geldbeutel.Weihnachten steht für Liebe und Wertschätzung - auch gegenüber unserer Umwelt. Während Konsum und unbedachtes Einkaufen zu dieser Zeit auf Hochtouren laufen, ist bewusstes Schenken besonders wertvoll. Indem du nachfüllbare Pflegeprodukte verschenkst, machst du einen bedeutenden Schritt für einen nachhaltigeren Planeten. Wir wünschen viel Spaß beim Schenken und euch allen frohe, nachhaltige Weihnachten