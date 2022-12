Mit diesen 5 Tipps kommst du warm durch den Winter

Je nach Wetter bieten sich im Winter verschiedene Sportarten an, wie zum Beispiel Laufen oder Ski- und Snowboardfahren. Wenn dir das zu viel ist, kann auch ein Spaziergang die richtige Wahl für dich sein. Dieser lässt sich oft ganz einfach in den Alltag einbauen, indem du beispielsweise in der Mittagspause eine Runde drehst. Hauptsache Bewegung, denn diese kurbelt deinen Blutkreislauf an, sodass dir warm wird.Vor allem beim Sport im Winter, aber auch im Alltag, raten wir dir, auf Zwiebellook zu setzen. Das bedeutet, direkt auf der Haut trägst du eher dünne, atmungsaktive Kleidung. Beim handelt es sich dabei idealerweise um Funktionsunterwäsche. Die äußeren Schichten können dann um einiges dicker und sollten auf jeden Fall wetterbeständig sein.Besonders wichtig ist außerdem, dass die Füße warm bleiben, dann gerät auch der restliche Körper weniger leicht ins Frösteln. Eine gute Wahl sind hierfür warme Socken in Kombination mit atmungsaktivem und wasserabweisendem Schuhwerk. In den eigenen vier Wänden sind zudem Hausschuhe zu empfehlen, damit deine Füße nicht direkt den kühlen Boden berühren.Fußbäder sind vielleicht alte Schule, aber wir wollen sie wieder modern machen. Denn gerade nach einem langen Spaziergang oder einer Wanderung sind die Füße oft ziemlich strapaziert und ausgekühlt. Da tut das warme Wasser mit deinem liebsten Zusatz einfach gut - den Füßen und der Seele.Du willst nach dem Fußbad noch mehr Entspannung und Me-Time? Dann gönn dir am besten gleich eine Massage! Diese bringt deine Durchblutung in Schwung, sodass dir meist direkt wärmer wird.Wenn du Füße und Hände massieren willst, kannst du zum Beispiel den Fußpflege Stick sowie den Handpflege Stick von HOLY PIT verwenden. Es handelt sich hierbei um schützende und reichhaltige Hautpflege-Produkte, die zudem nachhaltig und vegan sind. Hand- und Fußpflege passen in ein immer wieder nachfüllbares Case und hinterlassen am Ende der Nutzungsdauer nur rund 5 g Papier. Da es sich zudem um konzentrierte Produkte ohne Füllstoffe und Wasser handelt, wird sehr viel Einwegplastik gespart. Dein Körper und die Umwelt sagen danke.Ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist aus unterschiedlichen Blickwinkeln wichtig. Wenn du jetzt im Winter sehr verfroren bist, solltest du deinen Flüssigkeitshaushalt auf alle Fälle im Auge behalten. Denn, wenn dieser gut ist, wird die Durchblutung angeregt und dir wird wärmer. Dir fehlt die Abwechslung? Dann probier es doch mal mit Tee in verschiedenen Geschmacksrichtungen - hier gibt es viele leckere, winterliche Sorten.