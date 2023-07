Körperpflege: 5 praktische Tipps für einen sorgenfreien Sommer

An heißen Sommertagen ändern sich die Bedingungen, auf die sich unser Körper einstellen muss. Dadurch hat zum Beispiel unsere Haut andere Bedürfnisse als gewohnt. Wir zeigen dir die besten Lösungen für gängige Probleme im Sommer.So wohltuend die Sonne auch ist - ihre Kraft sollte keinesfalls unterschätzt werden. Sonnenbrand kann dir nicht nur den Spaß am Sommer vermiesen, sondern stellt auch ein Gesundheitsrisiko dar. Vorbeugend kannst du dich so viel wie möglich im Schatten aufhalten. Auch luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung helfen, deine Haut zu schützen. Eine wasserresistente Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 ist zudem unerlässlich.Doch was, wenn du dir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal einen Sonnenbrand zuziehst? Gehe sofort aus der Sonne und beruhige deine Haut mit feuchten Tüchern und Pflegeprodukten mit Aloe Vera. Es ist auch wichtig, viel Wasser zu trinken, da der Flüssigkeitsbedarf bei Sonnenbrand erhöht ist.Ein Tag am See oder ein lauer Sommerabend auf dem Balkon. Alles wäre wunderbar, wenn da nicht lästige Insekten wären, die einem um den Kopf schwirren und juckende Stiche hinterlassen. Um deine Zeit an der frischen Luft wieder voll und ganz genießen zu können, empfehlen wir dir, einen zuverlässigen Insektenschutz zu verwenden. Der HOLY PIT Anti-Mücken-Stick hält nicht nur Quälgeister wie Mücken, Zecken und Bremsen fern, sondern spart durch die innovative Verpackung auch jede Menge unnötiges Einwegplastik. Er ist für Kinder bereits ab 6 Monaten geeignet und darf dank fester Stick-Form sogar auf Reisen mit ins Handgepäck.Hitzepickel entstehen, wenn unsere Schweißdrüsen blockiert sind. Wenn es sehr warm und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kann unser Körper manchmal nicht genug Schweiß nach außen abgeben. So werden die Poren verstopft. Hitzepickelchen treten vor allem unter den Achseln, in der Leistengegend oder zwischen den Oberschenkeln auf. Um sie zu vermeiden, solltest du nasse Haut immer lieber abtupfen statt abrubbeln. Luftige Kleidung, in der sich möglichst wenig Hitze und Schweiß ansammeln können, ist ebenfalls hilfreich. Wer mit Hitzepickelchen zwischen den Oberschenkeln zu kämpfen hat, kann etwas Babypuder auf die betroffenen Stellen geben, sodass die Reibung reduziert wird.Und was, wenn es trotzdem einmal zu Hitzepickeln kommt? Keine Sorge, meistens sind diese völlig harmlos. Achte darauf, nicht zu kratzen und halte deine Haut trocken. Bei starkem Juckreiz kann ein Arztbesuch empfehlenswert sein.Sonne und Poolwasser können unsere Haut austrocknen. Hier möchten wir noch einmal auf die Bedeutung von Sonnenschutz hinweisen. Zusätzlich kannst du dich direkt nach dem Schwimmen mit sauberem Wasser abwaschen.Auch beim Duschen daheim gibt es einige einfache Tipps für den Sommer. Obwohl es aufgrund der Hitze verlockend sein mag, ist es nicht ratsam, sich mehr als einmal pro Tag zu duschen. Verzichte auf langes oder heißes Duschen und verwende ein Duschgel für sensible Haut. So ist beispielsweise die feste Shampoo Bar von HOLY PIT für Haare, Gesicht und Körper geeignet und sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl.Die meisten Menschen schwitzen in den Sommermonaten stärker als sonst. Das ist auch gut so, denn auf diese Weise schützt sich unser Organismus vor Überhitzung. Oftmals ist es vor allem der Schweißgeruch , der Unbehagen bereitet. Hier kommen nützliche Tipps, um diesen zu bekämpfen: Dusche am besten mit lauwarmem Wasser, um erneutes Nachschwitzen zu vermeiden. Trockne dich nun gründlich ab und trage ein effektives Deo gegen Schweißgeruch auf. Bei dem Wiener Startup HOLY PIT findest du nicht nur ein wirksames, sondern zugleich auch ein nachhaltiges Deo, das kaum Müll hinterlässt. Dieses kannst du nicht nur unter den Achseln, sondern zum Beispiel auch unter den Brüsten oder am Rücken anwenden, um dich rundum wohl und sicher zu fühlen.Mit unseren Life Hacks bist du bestens vorbereitet für die warme Jahreszeit und alles, was sie zu bieten hat. Sonnenbrand, Mückenstiche, Hitzepickel, trockene Haut und Schwitzen im Sommer halten dich so bestimmt von nichts mehr ab. Und nun? Mach dich auf in die Natur und genieß die Sonnenstrahlen.