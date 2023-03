Hygiene im Haushalt und Körperpflege - Was muss ich beachten?

Es ist allgemein bekannt, dass Hygiene von großer Bedeutung für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit ist. Die meisten von uns haben eine Vorstellung davon, welche Hygieneregeln zu beachten sind. Doch welche Bereiche der Hygiene gibt es genau und wie oft müssen wir uns um sie kümmern?Oft wird der Begriff Hygiene mit Sauberkeit in Verbindung gebracht. Aber was ist damit genau gemeint? Laut dem Duden umfasst Hygiene die "Gesamtheit der Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen zur Erhaltung und Hebung des Gesundheitsstandes" sowie "Sauberkeit, Reinlichkeit und Maßnahmen zur Sauberhaltung". Der Fokus in diesem Artikel liegt auf zweiterem, also der persönlichen Hygiene.Besonders wichtige Schritte zur Hygiene im Haushalt sind das regelmäßige Wechseln von Bettwäsche, Handtüchern und Schlafkleidung. Bettlaken, Decken- und Kissenbezüge sollten alle zwei Wochen gewechselt werden, um Bakterien und Hautschuppen zu beseitigen. Falls du übermäßig schwitzt oder sensible Haut hast, kannst du auch öfter wechseln. Handtücher sollten mindestens einmal wöchentlich ausgetauscht werden, um die Übertragung von Bakterien zu verhindern. Vermeide es außerdem, Handtücher mit anderen Personen zu teilen. Es wird empfohlen, den Pyjama ebenfalls mindestens einmal pro Woche zu wechseln. Wenn du von nächtlichem Schwitzen betroffen bist, kann auch hier ein häufigerer Wechsel Sinn ergeben.Genauso wichtig wie die Reinlichkeit im Haushalt ist die Körperhygiene. Die Bedeutung von Körperpflege liegt nicht nur in der Gesundheitsvorsorge, sondern auch im Wohlbefinden und der Selbstsicherheit, die wir dadurch erlangen können. Die Verwendung einer Vielzahl von Körperpflegeprodukten ist mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden, aber wie wendet man diese am besten an? Wir zeigen dir, wie du deine Körperhygiene verbessern kannst und welche Produkte dabei helfen können.Es ist wichtig, sich regelmäßig zu waschen, um Bakterien und Schmutz von der Haut zu entfernen. Wir raten dir, einmal täglich zu duschen, vor allem nach dem Sport. Bestimmte Körperbereiche wie Achselhöhlen, Intimbereich, Handflächen und Fußsohlen sollten besonders gründlich gereinigt werden, da sich dort am ehesten Körpergeruch bildet.Wenn es trotz Duschen zu Schweißgeruch kommt, kann es daran liegen, dass das Duschgel nicht sorgfältig genug verteilt wurde oder nicht effektiv genug wirkt. Aus diesem Grund solltest du auf konzentrierte Duschpflege mit Wirkstoffen statt Füllstoffen zurückgreifen. Zum Beispiel bei HOLY PIT findest du eine feste Dusche für empfindliche Haut, die obendrein für mehr Nachhaltigkeit im Badezimmer sorgt.Um Schweißgeruch im Alltag zu vermeiden, empfehlen wir neben dem Duschen auch die Verwendung eines wirksamen Deos. Das umweltfreundliche HOLY PIT REFILL DEO bekämpft erstens mit einer effektiven Doppelwirkung aus Sodium Bicarbonate und Zinkoxid Bakterien, die für Schweißgeruch verantwortlich sind. Zweitens wird potenzieller Geruch durch dezente, frische Düfte neutralisiert.Darüber hinaus zählen regelmäßiges Händewaschen sowie tägliches Zähneputzen, um Bakterien und Zahnbelag zu entfernen, zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen.Du hast nun bereits viel zum Thema Körperpflege gelernt. Aber was passiert, wenn man diese vernachlässigt? Mangelnde Körperhygiene hat natürlich Folgen. Zunächst entsteht unangenehmer Körpergeruch. Zudem wird die Übertragung von Bakterien beschleunigt, was zu Infektionen führen kann. Des Weiteren sind Hautirritationen möglich, wenn man sich mehrere Tage lang nicht duscht.Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu machen, dass mangelnde Körperhygiene oft ernstzunehmende Ursachen wie körperliche oder psychische Erkrankungen hat. Menschen zu verurteilen hilft niemandem weiter. Stattdessen sollten wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenhalten.Alles in allem ist eine gute Hygiene ausschlaggebend für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Deshalb raten wir dir, deine Bettwäsche, deine Handtücher und deine Schlafkleidung regelmäßig zu wechseln. Und auch die Körperhygiene spielt eine große Rolle. Hierzu gehört vor allem tägliches Duschen. Auch das Vermeiden von Schweißgeruch , Händewaschen und Zähneputzen sind entscheidende Faktoren. Wenn du bemerkst, dass jemand seine Körperpflege vernachlässigt, empfehlen wir dir, ein offenes Ohr zu haben und die Gründe herauszufinden, statt vorschnell zu urteilen. Nur zusammen sind wir stark.