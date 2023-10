Herbst- & Winterpflege: So bleiben Hände und Füße geschmeidig

Kennst du das auch? Wenn die Haut an Händen und Füßen spannt oder rau ist, fällt es oft schwer, sich rundum wohlzufühlen. Egal ob auf der morgendlichen Radfahrt zur Arbeit oder abends nach einer langen Wanderung - vor allem in der kalten Jahreszeit wird unsere Haut ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Doch das muss nicht sein! Wir verraten dir, wie du deiner Haut die Pflege und Aufmerksamkeit schenken kannst, die sie jetzt braucht.Obwohl die Haut unser größtes Organ ist, wird sie erstaunlich oft vernachlässigt. Unsere Haut schützt uns und trägt auf vielfältige Art und Weise zu unserem täglichen Erleben bei. Aber wie kommt es zu trockener Haut? Wenn die natürliche Barriere unserer Haut beeinträchtigt ist, kann sie Feuchtigkeit nur noch sehr schwer speichern. Einige mögliche Gründe für eine solche Beeinträchtigung sind trockene Heizungsluft, Kälte, Wind oder auch aggressive Kosmetikprodukte. Eine zu trockene Haut erkennst du daran, dass sie rau, schuppig oder rissig ist. Auch wenn deine Haut ständig spannt, ruft sie nach Hilfe. Doch keine Sorge - gemeinsam retten wir sie im Handumdrehen.Unsere Hände sind fast immer aktiv: Sie schreiben, tippen, heben Kartons oder Gewichte. Da ist es klar, dass sie im Gegenzug unsere Aufmerksamkeit und Sorgfalt brauchen. Mit wenig Aufwand kannst du bereits für gepflegte Hände sorgen.Um weiche Hände zu bekommen, ist eine hochwertige Handpflege das A und O. Dabei sind reichhaltige Inhaltsstoffe wie Kakaobutter und Sheabutter besonders empfehlenswert. Sie spenden Feuchtigkeit und hinterlassen ein geschmeidiges Hautgefühl.Das österreichische Startup HOLY PIT setzt diese beiden Inhaltsstoffe bei seiner nachfüllbaren, festen Handpflege an allererste Stelle. Es handelt sich um eine konzentrierte Handpflege ohne unnötiges Wasser und Füllstoffe. Daher reicht eine Anwendung täglich bereits vollkommen aus. Falls deine Haut an den Händen wirklich sehr mitgenommen ist, kann es trotzdem wohltuend sein, auch nach dem Händewaschen hin und wieder nachzucremen. Der praktische Handpflege-Stick zum Nachfüllen erleichtert übrigens nicht nur dir den Büroalltag, sondern ist auch das perfekte Wichtelgeschenk für deine Kollegen.Einmal pro Woche kannst du deinen Händen zusätzlich zur täglichen Pflegeroutine ein besonderes Verwöhnprogramm gönnen. Ein sanftes Peeling, für das du zum Beispiel einen Duschschwamm verwenden kannst, entfernt abgestorbene Hautschuppen. Anschließend machst du eine Handmaske, indem du deine liebste Handpflege großzügig aufträgst und diese über Nacht, am besten in Baumwollhandschuhen, einziehen lässt. Am nächsten Morgen kannst du dich über wunderbar weiche Hände freuen.Auf unseren Füßen laufen wir durchs Leben. Und ob wir es merken oder nicht - unsere Schritte hinterlassen Spuren. Wir zeigen dir, wie du rissige Füße pflegen kannst. Vor allem im Herbst und Winter ist das ein wichtiges Thema.Die richtige Fußpflege-Routine erfordert nicht viel Zeit. Ebenso wie bei der Handpflege solltest du auch hier bei Pflegeprodukten auf reichhaltige Inhaltsstoffe wie Sheabutter und Kakaobutter achten. Bei der festen Fußpflege zum Nachfüllen von HOLY PIT stehen diese ganz oben auf der Liste. Dank Verzicht auf unnötiges Wasser und Füllstoffe bleibt auch in diesem Stick jede Menge Platz für weitere hochwertige Inhaltsstoffe. So versorgen Jojobaöl und Calendula-Extrakt verhornte Stellen und können bei täglicher Anwendung helfen, Schrunden zu erweichen.Genau wie unsere Hände freuen sich auch unsere Füße über ein regelmäßiges Peeling, beispielsweise mit einem Bimsstein. Zudem können Fußbäder oder -massagen die Durchblutung ankurbeln. Im Anschluss kannst du eine dicke Schicht deiner Lieblings-Fußpflege auftragen und über Nacht einziehen lassen. Am besten trägst du hierzu Baumwollsocken.Um einen Beitrag zu strahlender Haut zu leisten, solltest du unbedingt darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. Immerhin braucht auch deine Haut Feuchtigkeit. Auch können milde, natürliche Öle wie zum Beispiel Mandelöl die Haut beruhigen. Du hältst dich häufig in trockener Heizungsluft auf? Ein Luftbefeuchter kann hier Abhilfe schaffen.Behandle deine Haut mit Sorgfalt und sie wird es dir danken. Mit den obenstehenden Tipps kannst du trockene Haut beruhigen. Ein weiches Hautgefühl macht die kalte Jahreszeit doch gleich viel angenehmer, findest du nicht? Wir wünschen dir und deiner Haut einen schönen, entspannten Herbst und kommenden Winter!