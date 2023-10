HOLY PIT wird mit dem PETA Vegan Beauty Award 2023 als "Bestes veganes Deo" ausgezeichnet

Holy Pit GmbH

Die Idee, nachhaltige Alternativen zu Alltagsprodukten zu schaffen, entstand auf Reisen. Beim Kajakfahren in Vietnam konnten die HOLY PIT Gründer Branka und Asmir die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll hautnah miterleben. Dagegen wollten sie etwas unternehmen. Bei ihren Recherchen wurde schnell klar, dass der Deomarkt von Einwegplastik dominiert ist. Die Idee für ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Deo war geboren.



Zuerst kam das REFILL DEO, ein nachfüllbares Deo in Stick-Form, auf den Markt. Inzwischen gibt es mehrere nachfüllbare Körperpflege-Sticks von HOLY PIT, die alle in dasselbe, jahrelang nutzbare Case passen. Von Anti-Mücken-Stick bis hin zu Hand- und Fußpflege ist für alle etwas dabei. Mit dem ROLL-ON-DEO hat das junge Unternehmen sein Sortiment kürzlich um ein ganz neues Nachfüllsystem erweitert.



HOLY PIT will zeigen, dass Nachhaltigkeit weder mühsam noch langweilig sein muss und wir alle durch kleine Veränderungen Großes bewirken können. Das funktioniert am besten, wenn möglichst viele Menschen ein passendes System für sich finden. Das will HOLY PIT mit dem ROLL-ON-DEO ermöglichen.

alles anzeigen