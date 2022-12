HOLY PIT als Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Das Startup aus Wien war mit dem nachfüllbaren REFILL DEO im Finale bei Europas größtem Nachhaltigkeitspreis.

Vergangenen Freitag wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis im Rahmen des 15. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf verliehen. Das Jungunternehmen HOLY PIT durfte als Finalist bei Europas größtem Nachhaltigkeitspreis dabei sein.



Die Auszeichnung gilt als bekanntester Nachhaltigkeitspreis Deutschlands. Verliehen wird sie von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V., unter anderem in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesregierung. Unter 1.000 Bewerbungen konnte HOLY PIT mit dem REFILL DEO überzeugen und gemeinsam mit Deutschlands nachhaltigsten Unternehmen an der Verleihung teilnehmen.



Am Ende konnte HOLY PIT die begehrte Auszeichnung zwar nicht mit nach Hause nehmen, die Gründer Asmir und Branka zeigen sich dennoch stolz und dankbar: "Wir als junges Startup fühlen uns wahnsinnig geehrt, bei Europas größtem Nachhaltigkeitspreis durch die Fachjury aus über 1.000 Bewerbungen als Finalist ausgewählt worden zu sein", so die beiden im Anschluss. HOLY PIT gratuliert allen Siegern des Deutschen Nachhaltigkeitspreises und ruft dazu auf, die Zukunft gemeinsam umweltfreundlicher zu gestalten.



Die Beurteilung der Bewerbungen übernahmen Fachleute, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitsexperten, Forscher und Designer. Schon vorab hatte das Expertengremium das REFILL DEO für seine Umweltfreundlichkeit, den schonenden Umgang mit Ressourcen sowie für seine Funktionalität gelobt.



"Das junge Start-up HOLY PIT hat mit dem REFILL DEO eine umweltfreundliche und vor allem ressourcenschonende Nachfüll-Lösung für Deosticks entwickelt, bei der praktisch kein Plastikmüll mehr entsteht. [...] Zudem gelang es, die nachhaltige Philosophie in ein junges, frisches und ansprechendes Produktdesign zu übersetzen, das auch funktional auf hohem Niveau überzeugt. Dass sich die neue Marke trotz einem dicht belegten und umkämpften Deo-Markt binnen kurzer Zeit hat etablieren können, ist beeindruckend", so die Fachjury.



Das REFILL DEO von HOLY PIT hat 2022 bereits viel Wertschätzung erfahren. Zuletzt wurde es mit dem Green Product Award sowie neben Großkonzernen wie Aldi oder Deutsche Bahn mit dem 1. Platz beim Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte in der Kategorie "Gesamtkonzept" ausgezeichnet.