Feste Körperpflege - ein sinnvoller Trend

Aktuell stehen unter anderem Deo Sticks hoch im Kurs. Viele Menschen, die versuchen, umweltfreundlich zu leben, setzen heute auf diese Produkte. Doch welche Vorteile bietet feste Körperpflege eigentlich? Und inwiefern ist sie nachhaltiger als herkömmliche Kosmetik? Wir bringen Licht ins Dunkel.Feste Körperpflegeprodukte benötigen im Gegensatz zur herkömmlichen Variante kein oder nur sehr wenig Wasser. Dadurch werden neue, innovative Formen möglich - beispielsweise Duschstücke, die optisch eher einer Seife ähneln als einem klassischen Duschgel. Unter anderem aus diesem Grund gilt feste Körperpflege als sehr richtungsweisend für die Zukunft.Feste Körperpflege ist meist deutlich ressourcensparender als ihr herkömmliches Pendant - nicht zuletzt, da sie ohne oder mit viel weniger Wasser auskommt. Somit fallen feste Produkte auch wesentlich kleiner und platzsparender aus. Und das bringt einen weiteren positiven Aspekt mit sich: Es bleibt mehr Platz für wirksame Inhaltsstoffe. So verzichtet zum Beispiel das österreichische Startup HOLY PIT bei seiner Handpflege und Fußpflege komplett auf Wasser und Füllstoffe und setzt stattdessen auf pflegende Kakao- und Sheabutter.Unsere Umwelt betrifft uns alle. Einwegverpackungen aus Plastik tragen maßgeblich zur Verschmutzung des Wassers und der Böden bei. Ein weiteres Problem unserer Zeit stellt Mikroplastik dar. Es handelt sich dabei um kleinste Plastikpartikel, beispielsweise aus der Kosmetik, die in unser Abwasser gelangen und sich kaum mehr herausfiltern lassen.Auch hier schafft feste Körperpflege Abhilfe: Da sie in den meisten Fällen deutlich kompakter ist als herkömmliche, wird von vornherein weniger Verpackung benötigt. Aufgrund der festen - statt flüssigen - Form kann hierbei oft sogar ganz auf Plastik verzichtet werden. Stattdessen setzen nachhaltige Unternehmen wie HOLY PIT auf leichte Nachfüllpackungen aus Papier sowie auf mikroplastikfreie Kosmetik.Wie bereits erwähnt sind feste Produkte häufig klein und handlich, sodass sie in jeder Arbeit- oder Sporttasche Platz finden. Darüber hinaus sind sie aber auch auf Reisen ein starker Begleiter. Da es sich nicht um Flüssigkeiten handelt, dürfen feste Körperpflegeprodukte nämlich sogar problemlos mit ins Handgepäck. So kann dir zum Beispiel eine feste Dusche für Körper, Gesicht und Haare unterwegs eine Menge Aufwand und Gewicht im Koffer ersparen - probier es doch einfach mal aus!Dieser Vorteil macht sich eher auf den zweiten Blick bemerkbar. Zwar können nachhaltige Produkte auf den ersten Blick teurer sein - bezieht man aber ihre Langlebigkeit mit ein, erübrigen sich diese Bedenken häufig. So ist feste Körperpflege oftmals wesentlich ergiebiger als die herkömmliche Variante und reicht für einen längeren Zeitraum. Das zeigt sich zum Beispiel am REFILL DEO von HOLY PIT. Das nachfüllbare Deo kommt in einem Case aus recyceltem Einwegplastik daher, das jahrelang nutzbar ist. Die Refills reichen dank konzentrierter Zusammensetzung für 7 bis 8 Wochen. Zudem bedient sich feste Kosmetik in vielen Fällen hochwertigerer Inhaltsstoffe. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird deshalb häufig als gleich gut oder sogar besser empfunden als bei klassischer Körperpflege.Feste Kosmetik ist der herkömmlichen Variante um einige Schritte voraus. Zuerst einmal kannst du damit Wasser, unnötig große Verpackungen und Plastikmüll vermeiden. Die Produkte dürfen auf Reisen mit ins Handgepäck und sind meist so klein und handlich, dass sie in jede Tasche passen. Auf den zweiten Blick spricht auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für umweltfreundliche, feste Produkte. Hierbei handelt es sich nämlich in den meisten Fällen um langlebigere Alternativen. Du willst 2023 nachhaltiger leben? Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, fester Körperpflege eine Chance zu geben!