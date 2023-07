Entspannt in den Urlaub starten: Packliste & Handgepäck-Richtlinien

Endlich Sommer, Sonne, Strand und Meer. Aber das Packen davor kann oftmals hektisch und verwirrend sein. Du willst sichergehen, dass du alles Wesentliche dabei hast? Mit unserer Packliste bist du in Sachen Körperpflege schon einmal bestens ausgestattet. Damit du dich rundum sicher fühlst, werfen wir außerdem einen Blick auf die aktuellen Vorschriften für das Handgepäck.Eine Sache, die in keinem Koffer fehlen sollte, ist zuverlässiger Insektenschutz. Gerade, wenn du dich am Wasser aufhältst, können dir die kleinen Plagegeister sonst schnell die schöne Zeit im Freien vermiesen.Insbesondere, wenn du nur mit Handgepäck unterwegs bist, raten wir dir, wann immer möglich auf feste Produkte zurückzugreifen. So kannst du mühsames Umfüllen oder Auslaufen vermeiden. Einen Insektenschutz in fester Stick-Form findest du zum Beispiel beim nachhaltigen Startup HOLY PIT. Der Wirkstoff für den Anti-Mücken-Stick wurde in einem deutschen Labor getestet. Er schützt bis zu 5 Stunden vor lästigen Stechmücken, Zecken und Bremsen. Zudem ist der nachfüllbare Stick bereits für Kinder ab 6 Monaten geeignet. So können du und auch die Kleinsten unvergessliche Momente beim Camping oder beim Sonnenuntergang am Meer voll und ganz genießen.Vor allem, wenn du einen Strandurlaub machst, brauchen Haut und Haare häufig eine Portion Extra-Pflege. Die intensive Sonneneinstrahlung und das Salzwasser können nämlich austrocknend sein. Neben einem Sonnenschutz gehören daher auch hochwertige Pflegeprodukte mit in den Koffer.Nach einem Tag am Meer kannst du dich mit einer milden, feuchtigkeitsspendenden Duschpflege, wie beispielsweise der Shampoo Bar oder der festen Pflegedusche von HOLY PIT, erfrischen. Beide Produkte sind für Körper, Haare und Gesicht geeignet. Die feste Pflegedusche enthält sogar einen biologisch abbaubaren Conditioner, der die Haare weich und leicht kämmbar macht. Durch solche festen 3-in-1 Duschprodukte pflegst du nicht nur deine Haut und Haare, sondern sparst ebenfalls jede Menge Platz im Handgepäck.Auf Schweißgeruch , der dich im Urlaub vom Entspannen abhält, kannst du sicher gern verzichten. Im Sommer stärker zu schwitzen ist tatsächlich völlig normal. Bei heißen Temperaturen steigt auch unsere Körpertemperatur. Durch den Schweiß versucht unser Körper, sich dennoch Kühlung zu verschaffen. Da Schwitzen an sich also natürlich und nützlich ist, bekämpfen wir lieber den unangenehmen Geruch, der damit einhergeht. Am besten eignet sich dafür ein mildes, aluminiumfreies Deo wie zum Beispiel das nachfüllbare HOLY PIT DEO . Damit kannst du nicht nur Schweißgeruch, sondern auch viel Einwegplastik vermeiden. Nimm den festen Deo-Stick einfach mit ins Handgepäck und fühl dich auf Reisen wohl und selbstbewusst.Jetzt weißt du, welche Helferlein auf jeden Fall einen Platz in deinem Kulturbeutel finden sollten. Wenn du nur mit Handgepäck reisen willst, sind außerdem die hierfür geltenden Regeln zu beachten.Zum Thema Flüssigkeiten hast du eben bereits einiges erfahren. Hierunter fallen übrigens auch Cremes. Achte darauf, dass keine deiner Flüssigkeiten über 100 ml wiegt. Alle Flüssigkeiten müssen zusammen in einen wiederverschließbaren, durchsichtigen Beutel passen. All-in-one Produkte und feste Körperpflegeprodukte sind äußerst praktisch, um Zeit und Platz beim Packen zu sparen und das Risiko des Auslaufens zu minimieren.Scharfe Gegenstände wie Scheren solltest du besser zu Hause lassen, um stressfrei durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Ebenso sind explosive Gegenstände wie Spraydosen häufig ungern gesehen. Bitte informiere dich im Voraus auch bei der jeweiligen Fluggesellschaft über die erlaubten Gepäckmaße und eventuelle zusätzliche Richtlinien. So bist du auf der sicheren Seite und kannst deine Reise unbeschwert beginnen.Sonnen- und Insektenschutz, feste Duschpflege sowie ein Deo-Stick sind eingepackt? Dann kannst du die wichtigsten Urlaubs-Must-haves im Bereich Körperpflege bereits abhaken. Achte nun noch auf die Vorschriften fürs Handgepäck und einem erholsamen Urlaub steht nichts mehr im Wege. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei.