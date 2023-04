5 Tipps für nachhaltige Outdoor-Ausflüge

Egal ob wir wandern, radeln oder einfach spazieren gehen - Sonnenstrahlen auf der Haut und frische Luft im Gesicht tun einfach gut. Ebenso wie nachhaltiges Reisen beginnen nachhaltige Ausflüge mit einer gründlichen Vorbereitung. Du fühlst dich hierbei unsicher? Keine Sorge - wir nehmen dich an die Hand und zeigen dir, welche Schritte du vorab unbedingt unternehmen solltest.Die Wahl des richtigen Reiseziels ist für viele Ausflüge der Schlüssel zum Erfolg. Überlege dir, welche nahegelegenen Orte sich für deine Pläne eignen - je kürzer die Anreise, umso umweltfreundlicher. Indem du auf das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel umsteigst, kannst du deine CO2-Emissionen erheblich verringern. Sollte eine Anfahrt mit dem Auto unvermeidbar sein, kannst du eine Fahrgemeinschaft bilden, um den CO2-Ausstoß pro Person dennoch so gering wie möglich zu halten. Außerdem ist es ratsam, sich im Vorfeld über geltende Regeln zum Schutz von Pflanzen und Tieren an deinem Zielort zu informieren.Für einen nachhaltigen Ausflug ist eine passende und vollständige Ausrüstung entscheidend. Erstelle vorab eine Packliste, die du regelmäßig aktualisierst, und berücksichtige dabei auch lokale Umweltbedingungen. Wenn du etwas Neues anschaffen musst, wähle langlebige und nachhaltige Produkte. Dadurch vermeidest du es, unterwegs Einwegprodukte kaufen zu müssen - bewusster Konsum statt Ressourcenverschwendung.Diese Empfehlung gilt sowohl für Proviant als auch für Körperpflegeprodukte, die du während deines Ausflugs benötigst. Indem du dich für regionale und saisonale Lebensmittel entscheidest und diese in wiederverwendbaren Lunchboxen mitnimmst, kannst du unnötigen Plastikmüll einsparen. Auch eine Mehrweg-Trinkflasche gehört zur Grundausstattung.Im Bereich Körperpflege darf ein Insektenschutz auf keinen Fall fehlen. So schön die warme Jahreszeit auch ist - diese Quälgeister können uns den Ausflug in die Natur schnell einmal vermiesen. Davor bewahrt dich zum Beispiel der nachfüllbare Anti-Mücken-Stick von HOLY PIT . Dieser natürliche Mückenschutz im wiederverwendbaren Case enthält keine chemisch-synthetischen Wirkstoffe und ist sehr gut hautverträglich. Er eignet sich für empfindliche Haut und sogar Kleinkinder ab 6 Monaten. Zudem ist der Stick wasserfest, lässt sich gezielt auftragen und schützt bis zu 5 Stunden vor Stechmücken, Zecken und Bremsen. So kannst du dich unbeschwert in der Natur bewegen und dich dabei sicher fühlen.Jetzt, da du dich gründlich auf deinen umweltfreundlichen Ausflug vorbereitet hast, geht es endlich los. Auch vor Ort kannst du eine große, positive Veränderung bewirken, indem du ein paar kleine Schritte befolgst.Achte zunächst darauf, keine Naturschutzgebiete oder empfindlichen Ökosysteme zu betreten. Beim Wandern sind in der Regel spezielle Wege markiert. Auch auf diesen ausgewiesenen Wegen sollten Tiere und Pflanzen möglichst nicht gestört werden. Vermeide deshalb Lärm und pass auf, wo du hintrittst, um die Vegetation zu schützen. Des Weiteren solltest du niemals ein Feuer im Freien entzünden - es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt.Es ist wichtig, die Natur so zu belassen, wie wir sie vorgefunden haben. Das bedeutet zum einen, dass wir nichts von dort mitnehmen. Zum anderen lassen wir keinen Müll, insbesondere Plastikmüll , in der Natur zurück. Bevor du aufbrichst, solltest du also deinen Müll aufsammeln. Wenn du der Umwelt noch mehr Gutes tun willst, kannst du hierbei gerne auch den Abfall anderer mitnehmen. Anschließend wird der Müll direkt vor Ort oder zu Hause ordnungsgemäß entsorgt.Nachhaltige Ausflüge sind eine tolle Möglichkeit, um Spaß zu haben und gleichzeitig etwas Positives für die Umwelt zu tun. Eine gute Vorbereitung ist hierbei entscheidend. Wenn du umweltfreundliche Transportmittel wählst und eine vollständige Ausrüstung mit Mehrwegprodukten dabei hast, hast du bereits wichtige Schritte unternommen. Am Ziel angekommen solltest du nur markierte Wege betreten und deinen Müll immer wieder mitnehmen. So wird dein Ausflug ein voller Erfolg - für dich und die Umwelt.