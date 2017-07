Die OUTLECITY METZINGEN stellt Kunden außerhalb der EU mehr Shopping-Budget zur Verfügung

Die Ouletcity Metzingen bietet als einziges Outlet in Deutschland eine sofortige Tax free Rückerstattung vor Ort in Zusammenarbeit mit der Reisebank.



Die OUTLETCITY METZINGEN 30 Kilometer südlich von Stuttgart und rund zwei Stunden von Frankfurt, München und Zürich

entfernt, ist eines der erfolgreichsten Factory Outlets Europas mit jährlich ca. 4 Millionen Besuchern aus 185 Ländern. Der Grund hierfür liegt in der traditionellen Vergangenheit der Stadt als Textilzentrum und Heimat der Marke Hugo Boss.



Zahlreiche Premium- und Luxusmarken in Flagship Outlet Stores garantieren ein unbeschreibliches Einkaufserlebnis. Internationale Marken wie Armani, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Etro, Gucci, Levi´s und Tommy Hilfiger überzeugen mit herausragender Produktauswahl und ganzjährig bis zu 70% reduzierten Preisen (ggü. der ehemaligen UVP der Hersteller, soweit vorhanden).



Ab dem 27.07.2017 betreibt die Reise-Bank eine Geschäftsstelle im International Service Point der OUTLETCITY. Mit dem TAX Refund Service wird eine wachsende Zahl von Kunden aus dem Nicht-EUAusland angesprochen. Die Reisenden können unmittelbar vor Ort in Metzingen die entrichtete Mehrwertsteuer auf die in der OUTLETCITY erworbene Ware zurückerhalten. Touristen aus Asien, der Schweiz, den arabischen Golfstaaten, Südamerika und Russland nutzen diesen Service gerne. Die Abwicklung vor Ort erspart den Kunden Wartezeiten an Flughäfen und Zollstellen. Hier ist nur noch ein Stempel des Zolls notwendig. Was alle freut ist, dass sofort mehr Einkaufsbudget zur Verfügung steht.



KOMMUNIKATION



Von der eigenen Website mit über 11 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr über den Versand eines erfolgreichen Newsletters an über 1 Million Abonnenten bis hin zu genau zugeschnittenen Online- Werbestrategien nutzt die OUTLETCITY METZINGEN ihre Kommunikationskanäle in höchstem Maß. Zusätzlich wird das Unternehmensprofil auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen repräsentiert. Kanäle wie Facebook mit 150.000 Fans, Instagram mit über 7000 und Twitter mit weit über 4.000 Followern, Snapchat und die chinesische Plattform Weibo, werden regelmäßig mit hochwertigem Content befüllt.



EVENTS Verlängerte Öffnungszeiten 31.07. - 12.08.2017 9 - 21 Uhr