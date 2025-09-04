„Holsteiner Radzeit“: Herbst auf zwei Rädern

Entspannt auf Touren kommen in Holstein
Holstein ist vom Wasser geprägt. Malerische Flüsse und Auen verbinden vielfältige Naturlandschaften und machen die Region zu einem attraktiven Kurzreiseziel für Radfahrer. Die „Holsteiner Radzeit“ ist ein speziell für Radfahrer ausgearbeitetes Kurzreiseangebot und umfasst insgesamt sieben Radfahrregionen. Hier können Radfahrer während einer zwei- bis viertägigen Auszeit ganz entspannt auf Touren kommen und dabei die unterschiedlichen Seiten von Holstein kennenlernen. Allen gemeinsam ist, dass die Radfahrregionen bestimmte Kriterien bezüglich des Touren-, Unterkunfts- und Serviceangebots erfüllen. So bietet jede Region mindestens drei Themenradtouren mit einer Routenlänge zwischen 25 und 65 Kilometern, die gut ausgeschildert sind, regelmäßig gepflegt und gewartet werden und attraktive Details der Region vorstellen. Die Routen können vorab auf der Website begutachtet und über die Navigations-App Komoot oder als GPX-Datei abgerufen werden. Jede Strecke bietet darüber hinaus begleitende Infrastruktur für die speziellen Bedürfnisse von Radreisenden, wie Rastplätze, Schutzhütten für den unerwarteten Wetterumschwung sowie Verpflegungsmöglichkeiten. Die kulturellen oder landschaftlichen Höhepunkte jeder Route werden auf Infotafeln, auf der Webseite oder in den regionalen Freizeitkarten erläutert.
Absteigen und wohlfühlen
Begleitet wird die Tourenplanung von mindestens drei Angeboten fahrradfreundlicher Unterkünfte in jeder der sieben Radfahrregionen. Alle Unterkünfte ermöglichen die Buchung eines Kurzaufenthalts ab zwei Übernachtungen und bieten einen sicheren Abstellort für Fahrräder und Ausrüstung sowie eigene Parkmöglichkeiten. Neben Serviceleistungen wie WLAN, Handtüchern und Bettwäsche bieten die Unterkünfte ein auf Radreisende zugeschnittenes Informationsangebot, bestehend aus Aushängen, Verleih oder Verkauf von Radwanderkarten oder -führern sowie weiterführenden Informationen zu für Radurlauber relevanten Angeboten.
Inspirierende Vielfalt einer einzigartigen Region
Bei der Entwicklung der aktuell sieben Radfahrregionen mit zusammen mehr als 40 Thementouren mit einer Gesamtlänge von mehr als 1.200 Kilometern legte der Holstein Tourismus e. V. besonderes Augenmerk auf eine abwechslungsreiche, aber gleichzeitig für die Region typische Charakteristik, die Besuchern die Einzigartigkeit Holsteins näherbringt.
Die aktuelle Auswahl der „Holsteiner Radzeit“ umfasst die Radfahrregionen:
- Glückstadt
- Brunsbüttel
- Wedeler Au
- Barmstedt
- Burg
- Itzehoe
- Wilstermarsch