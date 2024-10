Entdeck was Neues! Holstein Tourismus e. V. präsentiert neuen Webauftritt und erstes Kurzreiseangebot

Das Ziel ist klar: Holstein soll in Zukunft attraktiver für Kurzreisende insbesondere aus dem norddeutschen Raum werden. Damit das gelingt, hat der Holstein Tourismus e. V. die Webseite www.holstein-tourismus.de komplett überarbeitet und die „Leckertied“ als erstes Kurzreiseangebot entwickelt. Frisch und modern präsentiert die Webseite die Themen Wasser, Natur, Kulinarik und regionale Produkte und bietet nun auch Inspiration für eine Kurzreise nach Holstein.Im Zentrum der Neugestaltung stand von Anfang an die Nutzerfreundlichkeit. Die umfangreichen Informationen über „Land und Leute“ sollen den Nutzern über eine selbsterklärende, anwenderfreundliche Navigation unkompliziert und ohne unnötige Umwege bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Dabei garantiert das responsive Webdesign eine optimale Darstellung auf allen, auch mobilen Endgeräten unter Berücksichtigung grundlegender Aspekte der Barrierefreiheit.Das Design verfolgt den Anspruch, den Seitenbesucher auch aus der Ferne schon am Bildschirm für die Region zu begeistern und zu fesseln. Einladen soll dabei auch die bewusst gewählte persönliche Ansprache. Das vertrauensvolle „Du“ symbolisiert die ausgestreckte Hand, die auch Fremde freundschaftlich und herzlich begrüßen will.Die Neugestaltung der Website präsentiert sich als Teil eines umfassend überarbeiteten Marketingkonzeptes. Dieses betont mit den Erlebnisprofilen „Wasser erleben“, „Naturerlebnis“, „Holstein-Produkte“ („Kulinarik“ und „Handgemacht“) genau die hervorstechend, charakteristisch holsteinischen Attraktionen, denen die Region ihre Beliebtheit verdankt. Dabei betont Holstein Tourismus vor allen Dingen die Attraktivität Holsteins für Kurzurlauber: Von einer ausgedehnten Radtour entlang der Elbe und ihren Nebenflüssen über eine erlebnisreiche Wanderung auf einem der zahllosen Wanderwege bis hin zum kulinarischen Highlight in einem der gemütlichen Gasthäuser und Cafés muss es nicht immer ein ausgedehnter Urlaub in der Ferne sein, um Neues zu entdecken und nach wenigen Tagen erholt in den Alltag zurückzukehren.Um dem neuen, auf Kurzurlaube fokussierten Tourismuskonzept Nachdruck zu verleihen, startet Holstein Tourismus parallel zur neuen Website mit einem besonderen neuentwickelten Kurzreiseangebot: „Leckertied – Deine kulinarische Auszeit in Holstein“ bietet ausgewählte Übernachtungsangebote in Kombination mit Spezialitäten der regionalen Küche. An einem Ort erleben Besucher regionale Gastgeberqualitäten in allen Facetten. Kulinarisch verpflichten sich die beteiligten Partnerbetriebe dabei hohen Qualitätskriterien und überzeugen mit Kreativität auf Basis regionaler Produkte. Vor allen Dingen geht es bei der „Leckertied“ Geschmackserlebnisse und Genussmomente, welche die Liebe aller Beteiligten zur Region zum Ausdruck bringen und selbst im Rahmen eines Kurzurlaubs bleibende Erinnerungen schaffen und ein dauerhaftes Band zwischen der Region Holstein und ihren Besuchern knüpfen.Aktuell beteiligen sich mit dem Landgasthof & Hotel „Zum Dückerstieg“, Brüdigams Wildwechsel, dem Hotel Breitenburg und dem Haselauer Landhaus vier Partnerbetriebe am Leckertied-Programm. Die Verantwortlichen arbeiten aktiv am Ausbau und freuen sich über jeden Gastronomiebetrieb, der ebenfalls die Gelegenheit nutzen möchte, sich als Teil einer regionalen Gemeinschaft zu präsentieren.„Mit unserem neuen Webauftritt bieten wir eine zeitgemäß moderne Plattform für umfassende digitale Informationen zu attraktiven Ausflugs- und Reisezielen sowie zu Attraktionen, Events und Kulturellen wie auch gewerblichen Angeboten in der Region“, erklärt Andreas Köhler, Vorstand des Holstein Tourismus e.V. die Zielsetzung der Neugestaltung. „Vor allen Dingen aber wollen wir Interessierten die Möglichkeit bieten, einen kleinen Eindruck davon zu erhalten, wie sich ein Aufenthalt in Holstein anfühlt, wie die Menschen hier „ticken“ und dass es sich lohnt, bei einem Besuch „nah, nachhaltig, natürlich, nordisch“ auch live zu erleben.“