Die neuen Kultur-Entdeckerregionen des Holstein Tourismus e. V. empfangen Gäste hochherrschaftlich

Der Trend zum Urlaub im eigenen Land ist ungebrochen. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie und den mit ihr verbundenen erschwerten Reisebedingungen entdecken Urlaubshungrige die Reize vor der eigenen Haustür. Wo beliebte deutsche Urlaubsregionen im Hinblick auf tropische Temperaturen und Sonnenstunden mit den hochfrequentierten Zielen im Ausland nicht mithalten können, zeichnen sie sich durch ein reichhaltiges Kulturangebot und abwechslungsreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aus. Auch kulinarisch müssen „Daheimgebliebene“ dabei keine Abstriche in Kauf nehmen.Als Urlaubsregion ist Schleswig-Holstein seit jeher besonders beliebt. Das nördlichste Bundesland Deutschlands lockt jedes Jahr rund 9 Mio. Besucher aus aller Welt an, die insgesamt fast 35.000 Nächte in Hotels und Pensionen verbringen (Stand 2018). Wie wenige andere Regionen begeistert Schleswig-Holstein dabei ganzjährig und kann mit einer charakteristischen Mischung aus Sonne, Wind und „Schietwetter“ die Abwechslung bieten, die für viele Touristen den perfekten Urlaub auszeichnet.Als touristische Marketingorganisation der Kreise Steinburg und Pinneberg sowie des Holsteiner Auenlandes präsentiert Holstein Tourismus e. V. immer wieder besonders attraktive und interessante Regionen seiner Mitgliedsorte und bietet aktive Unterstützung bei der Wahl des geeigneten Gastgebers und der Gestaltung des individuellen Urlaubserlebnisses.Im Rahmen der Kampagne „binn‘ herrlich“ präsentiert Holstein Tourismus aktuell die beiden Kultur-Entdeckerregionen „Elbe und Stör“ und „Pinneberger Baumschulland“.„Mit den Kultur-Entdeckerregionen empfehlen wir Urlaubern eine Auswahl ganz besonderer Unterkünfte in den beiden Regionen entlang Elbe und Stör sowie im Pinneberger Baumschulland, einem der größten Baumschulgebiete Europas“, berichtet Andreas Köhler, Vorsitzender des Holstein Tourismus e. V. „Jedes einzelne der beworbenen Häuser erfüllt sorgfältig gewählte Kriterien, die unseren Gästen einen unbeschwerten und unvergesslichen Aufenthalt garantieren sollen.“Die Bedingungen für eine Charakterisierung als „herrschaftliches Quartier“ wurden von den Partnern des Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V. (SHBT) im Rahmen des Projekts „Kultur- und Naturerbe im Schleswig-Holsteinischen Binnenland“ erarbeitet. Jede Unterkunft muss insgesamt sechs Pflichtkriterien erfüllen. So dürfen sich Besucher in den ausgewählten Unterkünften auf eine Übernachtung mit Halbpension in oder in unmittelbarer Nähe historischer Gebäude freuen Hierzu zählen Herrenhäuser, Gutshäuser, historische Höfe und anderer Kulturstätten. Alle Unterkünfte können dabei die Qualität ihrer Ausstattung durch bekannte Klassifizierungsstandards nachweisen. Mit Ansprechpartnern vor Ort und aktivem Marketing belegen die Unterkünfte außerdem ihre Qualifikation in der Beratung der Gäste zum kulturellen und kulinarischen Angebot der Region und legen einen erkennbaren Fokus auf regionale Produkte.Darüber hinaus berücksichtigen alle Angebote der beiden Kultur-Entdeckerregionen mindestens zwei von fünf optionalen Kriterien. Auch hier stehen regionale Angebote im Vordergrund, zum Beispiel in Gestalt der Bereitstellung von kulinarischen Kostproben aus der Region. Ausgezeichnet werden Unterkünfte ebenfalls für besonderen Frühstücksservice mit regionalem Angebot und die Möglichkeit auf dem Zimmer oder bei schönem Wetter im freien zu speisen. Besonderes Augenmerk gilt als weitere Option der Gastronomie. Unterkünfte können durch eigene Gastronomie oder eine Auswahl von fußläufig erreichbaren Angeboten überzeugen, die ebenfalls durch eine hochwertige, regionale Speisenauswahl auffallen sollten.Eine weiter Möglichkeit, die Wahlkriterien zu erfüllen, bietet die Unterbringung an sich. Hier sind ein großzügiges Platz-Angebot und ein besonderes Genuss- und Wohlfühlambiente im Wohn- und Schlafbereich oder im Badezimmer weitere optionale Merkmale der Gastgeber in den Kultur-Entdeckerregionen.Zu den Tourismusbetrieben des Programms zählen sowohl alteingesessene Häuser mit langjähriger Tradition als auch neueröffnete Angebote wie das Anfang November 2021 eröffnete Hotel Breitenburg in der Kulturregion „Elbe und Stör“.„Mit den Kultur-Entdeckerregionen bietet Holstein Tourismus beste Voraussetzungen für Erholung, Genuss und Unterhaltung“, weiß Andreas Köhler. „Egal ob für den Wochenend-Kurztrip oder für eine Urlaubsreise, die Region Elbe und Stör und das Pinneberger Baumschulland empfangen ihre Gäste hochherrschafftlich.“