Urwald-Feeling ohne Ekel: Hier wird der Urlauber zum Dschungelkönig

Spinnenbein statt Cocktailschirm: London, GroßbritannienFrisches Obst oder kleine Schirmchen sind längst nicht mehr der neuste Schrei in Sachen CocktailGarnitur. Angesagte Bars und Hotels weltweit servieren ihre Drinks deutlich außergewöhnlicher: mit Insekten. Die Karte der Artesian Bar in Londons Hote l The Langham z um Beispiel enthält einen Cocktail, der gebackene Tarantel und Skorpion enthält. Und die neueste Kreation der Barkeeper, der „Vieux Carre“, enthält geröstete Ameisen und Würmer. Ob als Mutprobe oder proteinreiche Beilage — die Getränke schmecken gut und enthalten meist Alkohol: So kann man sich praktischerweise Mut antrinken. Cheers!Schleimspur auf der Nasenspitze: Tokio, JapanIm Dschungel versuchen die Promis schleimigem Getier nach Möglichkeit zu entgehen, was die ein oder andere Prüfung schwierig macht. An Spa und Wellness denkt hier jedenfalls niemand. Ganz anders im sogenannten „Snail Spa“: In Schönheitssalons in Tokio ist die Behandlung mit lebendigen Schnecken direkt auf dem Gesicht ein angesagter Trend. Die Tiere hinterlassen eine Schleimspur, die einen Schönheits-Cocktail aus Proteinen, Antioxidantien und Hyaluronsäure enthält. Der Schleim der Schnecken soll alte Hautzellen entfernen und der Haut Feuchtigkeit verleihen.Bis zum Hals im Schlamm: Dalyan, TürkeiEin echtes Schlammbad ist Wellness pur – verglichen mit den verbalen Schlammschlachten, die sich alljährlich die Dschungelcamp-Teilnehmer liefern. Im türkischen Dalyan wird das Schlammbad regelrecht zelebriert. Seit Jahrhunderten benutzen die Einwohner Heilschlamm, um Hautunreinheiten zu beseitigen und Falten vorzubeugen. Nach der Schlammschlacht laden die angrenzenden Thermalquellen zu einem reinigenden Bad ein. Eine geeignete Unterkunft ist zum Beispiel das nahegelegene Hotel Casa de Maris Spa & Resort . Nur für Schwindelfreie: Taman Negara Nationalpark, West-MalaysiaDschungel-Greenhorns finden im Taman Negara Nationalpark den perfekten Einstieg – am besten mit lokalem Guide. Der weitläufige, 130 Millionen Jahre alte tropische Regenwald beheimatet Tiger, Makaken, zahlreiche Vogelarten und die riesigen Blüten der Rafflesien. Ein Highlight mit atemberaubenden Ausblicken ist der „Canopy Walk“. Schwindelfrei sollte man hier sein, immerhin ist die schwankende Hängebrücke bis zu 45 Meter hoch. Dagegen ist die Hängebrückenkulisse der Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich quasi ein Sonntagsspaziergang. Übernachten können Urlauber im Mutiara Taman Negara Resort . Auf den Spuren der Dschungelforscher: Amsterdam, NiederlandeUrwald-Stimmung pur bietet das Tropenmuseum in Amsterdam. Der Einblick in die verschiedenen tropischen und subtropischen Regionen der Erde im größten Museum seiner Art in Europa ist beeindruckend. Lebensechte Exponate versetzen die Besucher an exotische Orte und folgen den Spuren der ersten Forscher durch Dschungel und Sumpfgebiet. Die entsprechende Unterkunft, das Amsterdam Tropen Hotel , liegt rund eine Gehminute vom Tropenmuseum entfernt.Urwald im Spreewald: Krausnick, DeutschlandDschungelfeeling verbreitet sich in deutschen Wohnzimmern, wenn sich die Promis im australischen Busch auf ihren Pritschen rekeln. Im Regenwald-Camp von Tropical Islands können Abenteurer es ihnen gleichtun – ganz ohne die Komfortzone zu verlassen. Dort wird im Tipi zwischen Palmen, Farnen, Mangroven und Sumpfgebieten übernachtet. Die authentische Urwalderfahrung und Badespaß in der Lagune kann im Tropical Islands gebucht werden.Das ganz private Dschungelcamp: Malanda, AustralienVersteckt im grünen Hinterland der Cairns Highlands liegt das Öko-Regenwald-Resort Canopy Treehouses mit sechs Baumhäusern und gemütlichen Hängematten. Statt dem Geschwätz der PromiPlaudertaschen, lauschen Naturliebhaber hier dem Gezwitscher tropischer Vogelarten wie dem Torreshonigfresser und dem Maskenzwergpapagei. Die Canopy Treehouses sind bekannt für ihre natürliche Bauweise. Direkt an den Ufern des uralten Flusses Ithaca gelegen, können sich Gäste mitten im Dschungel massieren lassen, wandern gehen, angeln oder reiten.Schlafen in Baumwipfeln: Kerala, IndienWer im Dschungel von Wyanad im Nordwesten Keralas Urlaub macht, muss keine anstrengenden Grenzerfahrungen bestehen. Hoch über dem üppigen Blätterdach des Regenwaldes in rustikalen Baumhäusern genießen Gäste des Vythiri Resorts den Ausblick. 