Urlaub mit Entspannungsgarantie - das sind die Top 10 der beliebtesten Erwachsenenhotels

08.02.19

Schon allein der Ausblick aus dem Infinity-Pool über die malerische Son Moll-Bucht ist Entspannung pur. Im hauseigenen Wellness-Bereich kann man dann so richtig die Seele baumeln lassen. Aber auch die zentrale und dennoch ruhige Lage des Vier-Sterne-Hotels an der östlichen mallorquinischen Küste hat es den bisherigen Gästen angetan.Ob Biking oder Hiking – hier kommen Outdoorfans garantiert auf ihre Kosten. Die familiär geführte Anlage ist der ideale Ausgangspunkt für Gäste, die sich auch im Urlaub nicht nur auf die faule Haut legen möchten, sondern die Insel aktiv erleben wollen.Mein Haus, mein Auto – mein Privatpool? Wer sich schon immer einmal den Traum vom eigenen Pool erfüllen wollte, dem sei das Viereinhalb-Sterne-Hotel im Norden Kretas ans Herz gelegt. Die entspannte Atmosphäre und das moderne Design machen es zu einem der Lieblingshotels der erwachsenen HolidayCheck Urlauber.Zum Sundowner an die Poolbar, Dinner im hoteleigenen Restaurant und danach noch feiern in einem der angesagtesten Clubs der Insel? Das Viereinhalb-Sterne-Hotel überzeugt Partygänger durch seine Nähe zu Clubs und Bars. Und wer doch einmal eine Auszeit braucht, bleibt im Hotel – denn trotz seiner zentralen Lage an der Strandpromenade loben Urlauber die Ruhe der Anlage.Wer sich zwischen Sushi oder Steak nicht entscheiden kann, ist hier richtig. Passend zu den Fünf Sternen des Hotels stehen Kulinarik-Fans hier zwischen fünf Spezialitätenrestaurants vor der Qual der Wahl. Und wem die Wahl zwischen Fisch oder Fleisch besonders schwerfällt: Das Surf & Turf Restaurant bietet das Beste aus den zwei Welten.Im Urlaub einfach mal abtauchen? Perfekt, wenn das Hotel ein eigenes Riff hat. Das Hausriff des Fünf-Sterne-Hotels lädt Tauchsportbegeisterte und Schnorchler gleichermaßen zu Erkundungen der Unterwasserwelt ein. Nach dem Ausflug locken dann die weitläufigen gepflegten Gartenanlagen, um die Eindrücke auf sich wirken zu lassen.Ob an der großzügigen Poollandschaft oder am hauseigenen Strand – für genügend Badespaß ist hier in jedem Fall gesorgt. Am Privatstrand in der ruhigen Bucht lässt es sich wunderbar entspannen. Aber auch Taucher kommen auf ihre Kosten: Durch seine geschützte Lage ist das Hausriff sehr gut erhalten und begeistert durch seine vielfältige Korallen- und Fischwelt die Besucher.Zentrale Lage oder doch lieber abgeschiedene Ruhe? Das kleine Hotel an der Ostküste der griechischen Insel bietet zum Glück beides. Das Stadtzentrum mit typisch griechischen Tavernen und Bars ist zu Fuß genauso gut zu erreichen wie der Sandstrand von Faliraki. Besonders überzeugt sind Urlauber von der gemütlichen Atmosphäre des Hauses – ideal für einen erholsamen Strandurlaub.Mehr Meer geht kaum: Ein Aufenthalt in den Wasserbungalows des Fünf-Sterne-Clubs ist eines der Highlights der Urlauber. Bereits beim Aufstehen lässt sich so der traumhafte Blick über den weißen Sandstrand und das türkisblaue Wasser genießen. Eine Aussicht, auf die man auch beim Zähneputzendank des modern ausgestatteten Außenbadezimmers nicht verzichten muss.Malerische Buchten mit kristallklarem Wasser, abgeschiedene Bergdörfer und archäologische Stätten – die Insel der Götter ist definitiv eine Reise wert und lädt zum Entdecken ein. Zentral am Ende der drei Kilometer langen Strandpromenade von Paphos gelegen, bietet sich das Vier-Sterne-Hotel an der Westküste Zyperns ideal für Erkundungstouren an.Für die Vergabe des Awards gelten strenge Regeln: Um überhaupt in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten (1. Dezember 2017 bis 30. November 2018) mindestens 50 Urlauberbewertungen erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. Eine weitere Hürde stellen die HolidayCheck-Sonnen dar, mithilfe derer Urlauber ein Hotel beurteilen können. Die Skala reicht von mindestens 1,0 (sehr schlecht) bis maximal 6,0 (sehr gut). Potenzielle Award-Hotels müssen einen Gesamtschnitt von mindestens 5,0 Sonnen aufweisen. Der HolidayCheck Gold Award wird an Hotels vergeben, die dank herausragender Urlauberbewertungen über die vergangenen fünf Jahre hinweg zu den HolidayCheck Award-Gewinnern zählten.Darüber hinaus darf ein Hotel im Betrachtungszeitraum nicht gegen den Code of Conduct des Bewertungs- und Buchungsportals verstoßen haben. Die darin enthaltenen Verhaltensregeln definieren, unter welchen Bedingungen HolidayCheck eine aktive Gästeansprache begrüßt. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen den Verhaltenskodex behält HolidayCheck sich vor, aktuelle Auszeichnungen abzuerkennen.