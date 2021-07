Solidarität auch im Urlaub - ein Appell an alle Reisenden

Die Füße im warmen Sand, die klare Luft auf dem Gipfel eines Berges oder eine Wasserschlacht mit der ganzen Familie am Pool. Unsere Sehnsucht nach einer Auszeit vom Corona-Alltag, den eigenen vier Wänden und wochenlangem Homeschooling war noch nie so groß wie jetzt. Die gute Nachricht pünktlich zum Beginn der Sommerferien: Wir können endlich wieder verreisen! Diese Chance nutzen viele von uns bereits und machen sich derzeit in Richtung ihrer ganz persönlichen Sehnsuchtsorte auf.



Damit jedoch ein jeder von uns die Möglichkeit auf den langersehnten Urlaub in diesem Jahr hat, müssen wir an einem Strang ziehen. Durch umsichtiges Handeln und Verhalten am Urlaubsort können wir dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Nur so bewahren wir die für uns so wichtige Reisefreiheit - auch für jene Menschen, die erst später im Jahr in den Urlaub starten.



Als Touristik-Unternehmen appellieren wir daher an Euch alle: Nehmt die Verantwortung, die Ihr als Reisende habt, ernst und achtet auch im Urlaub aufeinander. Habt Spaß und genießt Eure wohlverdiente Erholung, haltet Euch aber bitte auch an die geltenden Regeln und Hygienemaßnahmen. Der Drink an der Poolbar schmeckt mit etwas mehr Abstand ebenso gut und an die Maske im Supermarkt haben wir uns doch längst gewöhnt. Denkt daran: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Chancen geben wir dem Virus. Die UrlauberInnen, die nach Euch kommen, aber auch die Menschen, die immer dort leben, wo Ihr gerade Urlaub macht, werden es Euch danken.



Dass wir zusammenhalten können, haben wir im letzten Jahr absolut bewiesen. Lasst uns einfach in der schönsten Zeit des Jahres damit weitermachen. So können wir dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit auf eine unbeschwerte Urlaubszeit bekommt.



Christoph Ludmann, CEO HolidayCheck AG



Marek Andryszak, CEO TUI Deutschland GmbH



Detlef Schroer, Leiter Vertrieb Schauinsland Reisen



Dr. Georg Welbers, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, Alltours



Ralph Schiller, CEO FTI Group



Mark Tantz, Geschäftsführer/Chief Operating Officer, DER Touristik Deutschland GmbH

