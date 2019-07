Rasanter Urlaub: Abenteuerliche Hotels für Wasserrutschen-Fans

In den Genuss von nicht weniger als 35 Wasserrutschen kommen Urlauber im Jungle Aqua Park im ägyptischen Hurghada. Rutschen, die man gemeinsam mit mehreren Personen in einem Reifen passiert, die spektakuläre „Free Fall“, bei der man ein Stück im freien Fall zurücklegt und die „Berg- und Tal-Rutsche“ sorgen für jede Menge Adrenalin. Für Entspannung bei all der Action sorgt der 1.000 Meter lange „Rafting River“, auf dem sich Urlauber einfach treiben lassen können. Doch auch Familien mit kleineren Kindern kommen auf ihre Kosten, da geeignete Rutschen und Aktivitäten angeboten werden.Über 100 Meter in der Dunkelheit oder mit Vollspeed dem geöffneten Schlund einer Kobra entgegenrutschen: Der Aquapark „Cobra Kingdom“ des Fünf-Sterne-Hotels Maxx Royal Belek Golf Resort bietet mit unterschiedlichen Rutschen alles, was große und kleine Fans von Wasserrutschen begehren. Und auch neben den Rutschen wartet das Hotel mit Superlativen auf: Elf Pools, 3.000 Quadratmeter Spa-Bereich mit einem Schneebrunnen, einem Hammam und Massagen sowie eine hoteleigene Patisserie sorgen nach erlebnisreichen Rutschpartien für Entspannung von Körper und Geist. Dies lässt sich auch an den begeisterten Bewertungen ehemaliger HolidayCheck Urlauber nachlesen: „Sehr familienfreundlich mit ausgezeichnetem SPA.“Der Schwerkraft trotzen und bis zu 15 Meter himmelwärts aufsteigen: Wer immer schon einmal das Jetpack-Feeling aus Actionfilmen selbst erleben wollte, für den ist das Jumeirah Beach Hotel in Dubai die perfekte Wahl. Der Eintritt in den „Wild Wadi Aquapark“ in unmittelbarer Nähe des Hotels ist für Hotelgäste im Übernachtungspreis inklusive. Über zehn Rutschen des Wasserparks werden mit Wasserstrahlen betrieben und katapultieren Urlauber so in atemberaubende Höhen. Doch auch die übrigen Rutschen und Attraktionen im Park versprechen Adrenalin im Überfluss: Wie wäre es mit einer Runde Wellenreiten, einer Rutschpartie in einer Kapsel, einer Beschleunigung auf 80 Stundenkilometer oder einem Wellenbad mit fast zwei Meter hohen Wellen?Urlauber des Hotels Jaz Aquaviva können sich auf ein Erlebnis der Superlative freuen: 50 Wasserrutschen für Groß und Klein auf über 40.000 Quadratmetern gibt es in der „Makadi Water World“, dem größten Aquapark Ägyptens. Besondere Highlights: eine Rutsche bei der Urlauber 19 Meter im freien Fall zurücklegen, paralleles Wettrutschen und eine Berg- und Tal-Rutsche, die man gemeinsam in einem Reifen bewältigen kann. Im Kinderland kommen bereits die Kleinsten bei Elefantenrutsche und Piratenskulpturen auf den Geschmack.„Kamikaze“, „Rafting“ und „Space Bowl“ sind nur drei der insgesamt 25 Wasserrutschen im Aquapark des Hotels Ali Bey Club an der Türkischen Riviera. Doch auch für die jüngeren und kleineren Gäste wurden 13 Rutschen im Wasserpark gestaltet, die dem Rutschspaß der Erwachsenen um nichts nachstehen. Eine Rutsche mit freiem Fall, eine Piratenschiff-Rutsche und eine Familien-Rutsche sorgen dafür, dass weder bei kleinen noch bei großen Urlaubern Langeweile aufkommt.Der Name des Albatros Aqua Park by Pickalbatros ist Programm: Neun große Wasserrutschen warten im hoteleigenen Wasserpark auf vergnügungswillige Rutsch-Fans. Im Bereich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen alle Altersklassen auf ihre Kosten und in den Genuss der Wasserrutschen. Egal, ob rasante Tornado-Rutsche, eine Rutsche mit einer Möglichkeit zum Abheben oder ein Wettrennen zwischen Eltern und Kindern – auch ehemalige Urlauber loben die Vielfalt des Aquaparks: „Das reinste Kinderparadies durch die vielen verschiedenen Pools und Rutschen.“Das Fünf-Sterne-Hotel Güral Premier Tekirova an der Türkischen Riviera bietet seinen Gästen auf 22.000 Quadratmetern 27 spektakuläre Wasserrutschen, einen Abenteuerpool und ein separates Kinderland. Neun der Rutschen versprechen Adrenalinkicks für Teenager und erwachsene Urlauber, während die Kleinsten die Piratenwelt, den Abenteuerpool und den Babybeach erkunden können. Bei den vielversprechenden Anlagen mit den Namen „Turbo Lance“ und „Space Boat“ kommt garantiert keine Langeweile im Urlaub auf.