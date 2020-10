Keine Anzahlung und kostenlos stornierbar: HolidayCheck bringt die flexibelste Pauschalreise auf den Markt

Corona hat für viele die schönste Zeit des Jahres so richtig durcheinander gewirbelt: ungünstige Reisebedingungen, nicht erstattbare Anzahlungen und kostenfreie Stornierungen nur in speziellen Fällen. Aktuell wagen sich viele Reisende daher nur sehr kurzfristig an neue Buchungen. Die Krise zeigt deutlich, dass sich die Bedürfnisse der Urlauber geändert haben. HolidayCheck Reisen hat nun auf die neuen Anforderungen reagiert und stellt erstmals eine komplett risikofreie Buchungsmöglichkeit vor. HolidayCheck Flex ermöglicht die kostenlose Stornierung und Bezahlung einer Buchung erst sechs Tage vor Abreise. Derzeit werden bereits tausende Reiseangebote mit HolidayCheck Flex Tarif in die Türkei, nach Ägypten und Griechenland angeboten, das Portfolio wird fortwährend um weitere Destinationen erweitert. Auf holidaycheck.de/flex finden Urlauber ein breites Angebot für viele Reiseziele.Neben ungünstigen Stornierungsbedingungen verlangen die meisten Reiseveranstalter bei Pauschalreisen über 25 Prozent der Gesamtkosten als Anzahlung, teilweise sogar 90 Prozent. Mit HolidayCheck Flex entfällt dieser Posten komplett. „Besonders in der aktuellen Lage ist es absolut nachvollziehbar, dass Urlauber ihr Geld lieber bis kurz vor Abreise auf ihrem eigenen Konto haben“, erklärt Vinzenz Greger, Managing Director bei HolidayCheck Reisen. „Mit der Einführung von HolidayCheck Flex erfüllen wir die Erwartungen der Urlauber nach mehr Transparenz und Selbstbestimmung beim Buchen von Pauschalreisen. Wir sind überzeugt, dass sie eine vergleichbare Wirkung wie die Einführung des kostenlosen Versands vor 20 Jahren im Online-Handel haben wird.“Doch wie kann eine Pauschalreise mit so drastisch veränderten Bedingungen funktionieren und wie kann der Veranstalter das Produkt wirtschaftlich umsetzen? „Das Flex-Produkt ist keine veränderte Pauschalreise, sondern gänzlich neu konzipiert und gedacht. Es wurden also nicht neue Angebote mit einem alten System erstellt, sondern ein komplett neues System aufgebaut“, erklärt Greger. Hier hat HolidayCheck in die Entwicklung investiert. Zudem arbeitet der Veranstalter ausschließlich mit Partnern zusammen, die ein spätes Zahlungsziel ermöglichen und setzt auf ein Self-Service-Portal , in dem Kunden ihre Reise bei Bedarf selbstständig stornieren können.Durch das Portal wird der aufwändige Kundendienst minimiert und Urlauber wissen, dass sie nicht mit einer komplizierten Stornoabwicklung, zahlreichen E-Mails und langen Warteschleifen am Telefon rechnen müssen. Die Idee dahinter ist, dass bis zum Reiseantritt keine Kosten entstehen. Auch eine etwaige Stornierung ist nicht mit Kosten verbunden, da der Urlauber sie selbst durchführt. „Gerade in der aktuellen Situation möchten Urlauber flexibel bleiben und selbst entscheiden, ob sie eine gebuchte Reise auch wirklich antreten wollen“, erklärt Vinzenz Greger. „Dabei geht es oft gar nicht um eine rationale Gefahr, wie zum Beispiel gestiegene Fallzahlen, sondern vielmehr um ein gutes Gefühl beim Reisen.“ Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas

7 Tage17.10. bis 24.10.2020Doppelzimmer Deluxe mit MeerblickKostenfrei stornierbar bis 6 Tage vor Abreise,ohne Anzahlung1.425 Euro für zwei Personen The Sense Deluxe Hotel

7 Tage23.10. bis 30.10.2020All Inclusive DeluxeDoppelzimmer mit MeerblickKostenfrei stornierbar bis 6 Tage vor Abreise,ohne Anzahlung1.019 Euro für zwei Personen