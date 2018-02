HolidayCheck Award 2018: Die beliebtesten Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

DeutschlandDieses Jahr können sich in Deutschland insgesamt 155 Unterkünfte über einen Award von HolidayCheck freuen. Von den zehn Beliebtesten unter ihnen liegen sieben im Bundesland Bayern und jeweils eine Unterkunft ist in Brandenburg, Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein zu finden. Die Liste wird in diesem Jahr angeführt vom „Haus Drei Tannen“ im Ferienort Bodenmais im Bayerischen Wald. Gäste fühlen sich in der ausnahmslos weiterempfohlenen Pension nicht zuletzt aufgrund der besonderen Herzlichkeit der Gastgeber rundum wohl.Das sind die zehn beliebtesten Hotels in Deutschland:ÖsterreichUnter den preisgekrönten Hotels befinden sich im Jahr 2018 insgesamt 86 Unterkünfte in Österreich. Sieben der zehn Beliebtesten unter ihnen liegen dabei im Bundesland Tirol und jeweils eine Unterkunft ist im Salzburger Land, im Burgenland und in der Steiermark zu finden. Den ersten Platz im Ranking sicherte sich das Haus „Natürlich. Hotel mit Charakter“ in Fiss. Vom familiengeführten Hotel aus, das seine Gäste unter anderem mit einem gemütlichen Ambiente überzeugt, sind Skipisten wie Wanderwege sehr gut zu erreichen.Das sind die zehn beliebtesten Hotels in Österreich:SchweizInsgesamt 48 Gewinnerhotels , die sich 2018 über einen Award von HolidayCheck freuen dürfen, befinden sich in der Schweiz. Die Hälfte der zehn Beliebtesten unter ihnen sind in der Urlaubsregion Graubünden zu finden. Jeweils ein Spitzenhotel liegt in den Kantonen Glarus, Bern, Zug und Wallis.Wie schon im Vorjahr, belegt das „Hotel Waldhaus“ in der beliebten Urlaubsregion Engadin den ersten Platz im Ranking. Das 5-Sterne-Hotel überzeugt seine Gäste durch eine beeindruckende Wald-Lage mit Seeblick und wird unter anderem für seinen Service und die Wohlfühlatmosphäre hochgelobt.Das sind die zehn beliebtesten Hotels in der Schweiz:Der HolidayCheck Gold Award2018 wird zum zweiten Mal der HolidayCheck Gold Award an Hotels vergeben, die dank herausragender Urlauberbewertungen über die vergangenen fünf Jahre hinweg zu den HolidayCheck Award-Gewinnern zählten. 99 Hotels weltweit, die ihre Gäste mit einem dauerhaft hohen Qualitätsstandard zu begeistern wissen, erhalten dieses Jahr die besondere Auszeichnung, die Urlaubern als besonders wertvolle Orientierung dient. Zehn Mal geht si e nach Deutschland , neun Ma l nach Österreich und sieben Mal in die Schweiz. Das HolidayCheck Award VergabeverfahrenFür die Vergabe des Awards gelten strenge Regeln: Um überhaupt in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten (1. Dezember 2016 bis 30. November 2017)erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem vonworden sein. Eine weitere Hürde stellen die HolidayCheck-Sonnen dar, mithilfe derer Urlauber ein Hotel beurteilen können. Die Skala reicht von mindestens 1,0 (sehr schlecht) bis maximal 6,0 (sehr gut). Potenzielle Award-Hotels müssen einen Gesamtschnitt vonaufweisen.Darüber hinaus darf ein Hotel im Betrachtungszeitraum nicht gegen den Code of Conduct des Bewertungs- und Buchungsportals verstoßen haben. Die darin enthaltenen Verhaltensregeln definieren, unter welchen Bedingungen HolidayCheck eine aktive Gästeansprache begrüßt. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen den Verhaltenskodex behält HolidayCheck sich vor, aktuelle Auszeichnungen abzuerkennen.Alle Gewinnerhotels 2018Die vollständigen Listen der beliebtesten Hotels pro Urlaubsregion bzw. Bundesland / Kanton in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie ebenfalls in unserem Newsroom.Eine Übersicht aller internationalen Gewinner-Hotels sortiert nach Reiseart oder Ländern finden Sie hier.