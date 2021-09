Herbstferien 2021: Die türkische Riviera ist der klare Gewinner

Ein wichtiger Grund für die große Beliebtheit der Türkei: ihr weiterhin sehr günstiges Preisniveau. Im Gegensatz zu anderen Destinationen sind die Preise über die letzten zwei Jahre beinahe unverändert geblieben. Lediglich eine leichte Preissteigerung***beobachten. Daher bleibt die Türkei das bevorzugte Reiseziel für UrlauberInnen, die im Herbst noch einmal Sonne tanken möchten.Auf. Hier müssen UrlauberInnen jedoch im Schnitt mit einer Preissteigerung von rund zehn Prozent im Vergleich zu 2019 rechnen. Bei den Nachbarinselnstiegen die Preise sogar um bis zu 15 Prozent. Einen positiven Ausreißer gibt es allerdings auch:. Hier sind die Durchschnittspreise um rund 15 Prozent gesunken. Aktuell noch nicht abbildbar sind die Auswirkungen des Vulkanausbruchs auf den Kanarischen Inseln. Sollte sich dieser im schlimmsten Fall ausweiten, kann von einem deutlichen Nachfragerückgang bei den direkt benachbarten Inseln ausgegangen werden.Mitder beliebtesten Herbstdestinationen. Aber auch hier müssen UrlauberInnen mit einem Preisanstieg von durchschnittlich zehn Prozent rechnen - auf dem Festland sogar mit einem Anstieg zwischen 20 Prozent und 50 Prozent im Vergleich zu 2019.hingegen wird derzeit noch wenig gebucht. Hierbei spielt vor allem das anhaltend schlechte Wetter in diesem Jahr eine Rolle. Viele UrlauberInnen warten zudem die jeweilige Corona-Situation vor Ort ab. Sollten sich sowohl Wetter- als auch Corona-Lage vor den Herbstferien positiv entwickeln, erwartet HolidayCheck eine starke Last-Minute-Nachfrage. Wer Urlaub in Deutschland machen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen. In den beliebten Urlaubsregionen Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen liegt der Preisanstieg für eine Hotelübernachtung teilweise bei über 50 Prozent***.Diesind – trotz Aufhebung des Hochrisikogebiet-Status – aktuell noch wenig gebucht. Beides sind jedoch ideale Destinationen für eine letzte Urlaubsauszeit im Herbst mit moderaten Temperaturen. Allerdings muss hier ebenfalls mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von rund 15 Prozent gerechnet werden. Wer lieber in die Sonne und an den Strand möchte, der findet auf jeden Fall noch ausreichend Kapazitäten in den. Hier erwartet UrlauberInnen eine jedoch zum Teil deutliche Preissteigerung von bis zuGeimpften UrlauberInnen steht ab November auch wieder die Welt Richtung Westen offen: Dieheben das Einreisverbot für vollständig geimpfte Personen auf. Dies spiegelt sich in den Suchanfragen bei HolidayCheck wider, die seit dem 18.09.2021 um rund 130 Prozent gestiegen sind.* Laut Similarweb; 01/2021 - 09/2021** Bezogen auf Pauschalreisebuchungen*** Im Vergleich zu 4.10. – 28.10. 2019**** Bezogen auf Hotel-Only Buchungen