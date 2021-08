Brückentage 2022: Wie Sie durch gute Planung auf bis zu 57 Tage Urlaub kommen

Für einen sportlichen Abschied von 2021 und einen schwungvollen Start ins neue Jahr bieten die Alpen mit ihren vielen abwechslungsreichen Skigebieten optimale Voraussetzungen. Aus maximal fünf genehmigten Urlaubstagen lassen sich zehn Tage in der winterlichen Bergwelt Österreichs herausholen. Die freien Tage in gemütlichen Chalets sind die perfekte Chance für einen erholsamen Urlaub in Ruhe und abseits von Arbeit und Stress. UrlauberInnen finden diese zum Beispiel in Vorarlberg oder dem Salzburger Land . WintersportlerInnen können sich für Winterwanderungen auf den verschneiten Bergwegen die Schuhe schnüren. Wer es noch ein bisschen sportlicher haben möchte, schnallt sich bei guter Schneelage die Langlaufbretter unter die Schuhe und gleitet durch die Loipen.Mit frühlingshaften Temperaturen von 20 Grad und saftig grüner Vegetation bietet sich Mallorca ganz besonders gut für den perfekten Start in einen warmen und sonnigen Frühling an. Für neun Tage Urlaub auf der belebten Baleareninsel müssen in der Zeit rund um Karfreitag nur vier Urlaubstage beantragt werden. Die Auswahl an passenden Hotels ist groß. Eine gute Orientierung bei der Buchung bieten die mit dem HolidayCheck Award ausgezeichneten Hotels auf der Insel. Von dort aus geht es dann mit dem Rennrad oder Mountainbike auf zu Erkundungstouren. Einen Ausflug in eine frühsommerliche Umgebung mit blühenden Obstbäumen und Feldern versprechen aber auch Kreta und Rhodos . Auf den griechischen Inseln im Östlichen Mittelmeer warten noch ein wenig höhere Luft- und Wassertemperaturen, bei denen UrlauberInnen bereits im April ihre ersten Runden im Meer drehen oder auf Wasserski übers Wasser gleiten können.Auch die Woche nach Ostern verspricht mit Ostermontag viel Urlaubsfreude mit nur wenigen eingesetzten Urlaubstagen. Eine Reise im Frühling in die Toskana ist immer ein besonderes Erlebnis. Sie kann auf bis zu neun Tage verlängert werden, vom Urlaubskonto werden dafür aber nur vier Tage abgebucht. In der Region rund um Florenz und Siena kommen UrlauberInnen mit unterschiedlichsten Interessen auf ihre Kosten. Egal ob Schwimmen, Triathlon oder Laufen: hier können sich SportlerInnen besonders gut auf die Sommersaison vorbereiten. Kulturinteressierte lockt die Toskana mit einigen der schönsten und beeindruckendsten Kirchen, den Uffizien in Florenz und dem Schiefen Turm von Pisa. Und für Erholungssuchende bietet die Toskana Dolce Vita unter blühenden Bäumen bei angenehmen Temperaturen.Das lange Wochenende rund um Christi Himmelfahrt bietet die perfekte Länge für einen Kurztrip in eine der europäischen Metropolen. Mit nur einem eingereichten Urlaubstag haben UrlauberInnen vier Tage Zeit, um eine Stadt ausgiebig zu erkunden und kennenzulernen. Ein besonderer Geheimtipp ist Krakau . Mit hippen Bars, farbenfrohen Graffitis und der alternativen Subkultur ist Krakau die heimliche Hauptstadt Polens. Besonders lohnenswert: ein Besuch im jüdischen Viertel der Stadt. Im südöstlich des Zentrums gelegenen Viertel Kazimierz können BesucherInnen traditionelle Gerichte wie Rote-Beete-Suppe oder Matzeknödel probieren. Von Berlin aus ist man mit der Bahn in gemütlichen sieben Stunden in Krakau.Auch die Pfingstfeiertage lassen sich mit dem Einsatz von vier Urlaubstagen auf stattliche neun Tage Freizeit verlängern. Wer als Paar in romantischer Kulisse eine entspannte Zeit verbringen möchte, reist über die Pfingsttage nach Santorini . Die Kykladeninsel ist berühmt für die strahlend weißen Häuser, die Kirchen mit ihren blauen Kuppeln bilden den perfekten farblichen Kontrast. Auf der kleinen, bergigen Insel finden UrlauberInnen an den Steilküsten einige der schönsten Plätze zur Betrachtung der Sonnenuntergänge. Den Tag können sie dann in den zahlreichen Strandbars und Cafés in mediterraner Atmosphäre ausklingen lassen, denn mit sommerlichen Temperaturen von 25 bis 30 Grad ist es dort zu Pfingsten schon deutlich sommerlicher als in heimischen Gefilden.Einer der Klassiker der Urlaubsziele für die Herbstferien sind die Kanarischen Inseln. Wer sie gerade noch davor und ohne größere Urlaubergruppen erleben will, sollte sie rund um den Tag der Deutschen Einheit erkunden, besonders empfehlenswert sind La Gomera und Fuerteventura. Der Feiertag bietet sich in diesem Jahr dafür an, denn für einen Aufenthalt von neun Tagen sind nur vier Urlaubstage fällig. Die Inseln im Atlantischen Ozean unterscheiden sich durch ihre Größe und Landschaft und bieten eine breite Auswahl für jede Vorliebe. Surfer finden auf Fuerteventura eines der besten Reviere, Radfahrer können ihre Kilometerbilanz auf beiden Inseln auf anspruchsvollen Strecken verbessern und auf Wanderer wartet besonders auf La Gomera ein abwechslungsreiches Wegenetz, zum Beispiel durch den Nationalpark Garajonay. Die Hotelauswahl auf den Kanaren ist groß, auch hier hilft der HolidayCheck Award bei der Orientierung.Für neun Tage Entspannung abseits vom weihnachtlichen Trubel sind in diesem Jahr nur vier Urlaubstage erforderlich, denn der 2. Weihnachtsfeiertag fällt auf einen Montag. Die besten Bedingungen für eine Auszeit von den kurzen und kalten Tagen in Deutschland finden UrlauberInnen auf den Malediven. Die Inselgruppe im Indischen Ozean ist ein wahres El Dorado für Schwimm-, Schnorchel- oder Tauchfreunde. Besonders die beliebten Wasserbungalows machen den Urlaub auf dem Atoll zu einem wahren Erlebnis. Wer es im Urlaub gerne etwas belebter mag, sollte es mit Dubai versuchen. Dort locken Touren durch die Wüste, Kamelritte und Shopping-Touren in modernen Malls.