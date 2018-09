Mit Storytelling komplexe Ideen verständlich präsentieren

21.09.18

Diese Frage stellten sich die 6 Finalisten des Speed Lecture Award 2018, mit denen ich im Juni zusammen gearbeitet habe. Die sechs jungen Forscher hatten drei Dinge gemeinsam: Sie hatten spannende Forschungsprojekte, waren hochmotiviert und hatten jeweils nur 3 Minuten Zeit.Hätten Sie als Zuschauer jetzt Lust auf textlastige Folienschlachten, gespickt mit Fremdworten? Wahrscheinlich nicht. Wie wäre es, die Präsentation in eine Geschichte zu verpacken?Anders als bei einem Tortendiagramm schaltet sich bei einer Story sofort das Kopfkino ein. Wenn Sie alle Sinne ansprechen, aktivieren Sie mehr Bereiche in den Gehirnen Ihrer Zuhörer, als mit informationsüberladenen Folien.Dopamin, Oxytocin und Endorphin werden ausgeschüttet. Wir sind aufmerksamer, motivierter und können uns die Inhalte leichter merken. So ist Ihr Publikum mittendrin, statt nur dabei.hat mich eine der Forscherinnen gefragt. Das höre ich oft. Oder:Wenn das stimmt, woher kommen dann 9 Milliarden Umsatz im Buchhandel?Und wer sind die 122 Millionen Kinogänger 2017. Wie lieben es Stories zu hören und zu erzählen. Wieso holen wir also nicht das Lagerfeuer an den Konferenztisch, um komplexe Ideen mit einer Story verständlicher zu präsentieren? Zurück zum Speed Lecture Award.Rudi Carrell. Neben der Heldenreise und dem Pixar-Pitch gibt es noch andere Möglichkeiten eine Story aufzubauen. Eine davon ist ASS.: Aufmerksamkeit – Story – Schlussimpuls.Was bedeutet das jetzt für Sie und die Finalisten des Speed Lecture Awards? Eine packender Pitch hat, genau wie ein Hollywood-Blockbuster, einen Beginn, eine Mitte und ein Ende. Laut einer Studie von Microsoft aus dem Jahr 2015 liegt unsere Aufmerksamkeitsspanne gerade bei acht Sekunden.Vergessen Sie also langweilige Phrasen, die wir alle schon zu oft gehört haben. Keinund kein Lebenslauf.sagte Anna.… schrieb Hermann Hesse. Und er hatte Recht.Anna hat ein einfaches Verfahren entwickelt, mit dem Mütter den Anteil von Medikamenten in der Muttermilch messen können. Sie beginnt ihre drei Minuten mit:Ein Start, der auf das Thema einstimmt und Lust auf mehr macht.Vielleicht haben Sie im März die Oscarverleihung verfolgt.mit „Im Mittelteil geht es darum, das Thema möglichst spannend zu präsentieren. Erzähle mir von einer sympathischen Heldin, die auf dem Weg zu ihrem Ziel einige Herausforderungen bewältigt. Wie macht Deine Idee das Leben Deiner Kundin leichter?Und Anna erzählt von einer jungen Mutter. Sie möchte ihr Kind stillen, macht sich aber Gedanken um die Schmerzmittel, die sie genommen hat. Da kommt Annas Idee ins Spiel. Ein einfaches Messverfahren,Wenn wir uns mit dem Protagoisten identifizieren, wollen wir auch wissen, wie es weitergeht.Als Steve Jobs 2001 den Ipod vorstellte, sprach er nicht über Geräteabmessungen oder Speichervolumen. Er sagte lediglich:1000 Songs in der Tasche. Und der Rest, wie es so schön heißt, Geschichte.Was kommt zum Schluss? Nein, nicht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das grenzt für mich schon an vorsätzliche Körperverletzung. Wie bei einem Blockbuster braucht auch eine kurze Präsentation ein großes Finale. Etwas, was die Geschichte rund macht und mich als Zuhörer motiviert etwas zu tun.klingt typisch deutsch und etwas sperrig. Call to Action heißt es auf Englisch.Anna schließt mit:2:58 Minuten.Donnernder Applaus und Standing Ovations. Wieviel Begeisterungsgefahr kann von Ihnen ausgehen, wenn Sie sich ein