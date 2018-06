Song-Contest, Workshops und Tag der offenen Tür

Mit dem 3. PRODUCTION & SONG CONTEST auf dem Portal songcheck.de läuft aktuell ein Wettbewerb für Musiker und Produzenten mit Gesamtpreisen im Wert von über 10.000 €. Außerdem gibt es vom 26. bis 28. Juli kostenlose Tontechnik-Workshops hier in den HOFA-Studios. Am 28. Juli findet außerdem der Tag der offenen Tür anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums statt. Soweit in Kürze – hier nun detaillierte Informationen zu den einzelnen Events:Hier haben Songwriter & Produzent die Möglichkeit, ihre Songs der ganzen Welt zu präsentieren und Songs aus der ganzen Welt zu hören. Dabei darf jeder Teilnehmer einen Song einreichen (ausgenommen sind GEMA-pflichtige Songs).Songs können auf songcheck.de bis zum 31. Juli 2018 kostenlos hochgeladen werden, die Voting-Phase läuft bis zum 31. August. Die HOFA-College Tutoren geben außerdem zu jedem Song eine individuelle Bewertung ab. Gewinner werden dann am 31.08. bekannt gegeben. Zu gewinnen gibt es 6 x 500 € (also jeweils 500 € für die Gewinner der 6 Hauptkategorien) und tolle Sonderpreise von unseren Sponsoren (Steinberg, Toontrack, Adam, Shure, Thomann, HOFA-Media und HOFA-College).Nach Bekanntgabe der Gewinner wird HOFA Songcheck als dauerhaftes Portal weiterlaufen. Dann können weiterhin Songs auf songcheck.de veröffentlicht werden, die ebenfalls von den HOFA-Tutoren und der Community bewertet werden – außerdem lassen sich in regelmäßigen Aktionen weiterhin tolle Preise gewinnen.(täglich von 10:00 Uhr - 18:30 Uhr)An 3 Tagen gibt es in den HOFA-Studios Karlsdorf kostenlose Tontechnik-Workshops zu Themen wie: Electronic Music Producing, Mixing, Mastering, Game Audio Production, VR-/360°-Sound ... Jeder kann teilnehmen (die Plätze sind allerdings begrenzt).Die Anmeldung erfolgt online über www.hofa-college.de/gratis-workshop-days/gwd2018/ (10:00 Uhr - 18:00 Uhr)Am 28. Juli öffnet HOFA die Türen, um allen Neugierigen Einblick in eines der größten Tonstudios Süddeutschlands zu geben. Über den ganzen Tag verteilt finden Führungen durch die Räumlichkeiten statt - außerdem ist Zeit zum Austausch mit den Audio-Engineers und Mitarbeitern der HOFA GmbH. Für Essen & Trinken ist natürlich gesorgt.