vivenu wird neuer exklusiver Ticketingpartner des Hockenheimrings

vivenu, ein führender Anbieter von Ticketing- und Eventmanagementlösungen wird exklusiver Ticketingpartner des Hockenheimrings.

Der Hockenheimring Baden-Württemberg ist nicht nur eine legendäre Rennstrecke, sondern bietet als eine der größten Veranstaltungsstätten Deutschlands Events jeglicher Art mit teils mehr als 100.000 Besuchenden pro Tag ein Zuhause.

Um den ständig wachsenden Herausforderungen, die mit solchen Großveranstaltungen einhergehen, und den immer höheren Ansprüchen der Fans gerecht zu werden, bedarf es einer modernen, flexiblen, skalierbaren und gleichermaßen sicheren Ticketinglösung. Diese haben die Verantwortlichen des Hockenheimrings in vivenu gefunden.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das vielfältige Angebot des Hockenheimrings rund um Veranstaltungen, Führungen und Fahrerlebnisse noch stärker digitalisiert und der Erwerb dieser Tickets deutlich effizienter und markenkonform im Design der Rennstrecke gestaltet.

Auch operativ freut sich der Hockenheimring auf eine bedeutend einfachere Handhabung des Ticketingsystems und die Optimierung der relevantesten Prozesse, um tagtäglich wertvolle Zeit zu sparen.

Um den Besuchenden einzigartige Erlebnisse zu bieten, ist die Hockenheim-Ring GmbH zu jedem Zeitpunkt bestrebt, die beste Technologie in allen Belangen (z.B. Merchandise, Marketingtools, etc.) einzusetzen. Mit vivenu setzt das Unternehmen auf eine zukunftssichere und offene Lösung, welche die fortlaufende Verbesserung durch Eigenentwicklungen und Integrationen zu führenden Partnern garantiert.

„In erster Linie liegt unser Fokus darauf, dem Kunden eine komfortable, zeitgemäße und sichere Plattform für den Ticketeinkauf anzubieten, die uns erlaubt, flexibel und schnell auf sich ändernde Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnisse zu reagieren. Die Expertise und die Innovationskraft, vor allem aber Motivation und Enthusiasmus des vivenu-Teams haben uns hier überzeugt. Mit dieser Partnerschaft werden wir einen neuen Qualitätsstandard in unserem Ticketing erreichen, der neben einer höheren Kundenzufriedenheit auch positive wirtschaftliche Effekte mit sich bringen wird“, so Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH.



Auch vivenu freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir freuen uns enorm auf die Partnerschaft mit dem Hockenheimring und sind begeistert davon, wie der Hockenheimring Tradition und technologischen Fortschritt vereint“, sagt Simon Weber, Mitgründer von vivenu. „Ticketing ist eins der wichtigsten Aspekte und Haupteinnahmequellen einer jeden Veranstaltungsstätte und wir sind stolz darauf, mit unserer Technologie auch einen erheblichen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg des Hockenheimrings beitragen zu können.“

Der neue Ticketshop wird zu Beginn des nächsten Jahres online gehen.

Über vivenu

Renommierte Veranstaltende weltweit setzen auf vivenu, um ihr Ticketing für sich und ihre Fans zu optimieren und als einer der Haupteinnahmequelle ihres Unternehmens uneingeschränkt selbst zu kontrollieren. Die technologisch führende und intuitive Plattform von vivenu vereinfacht Prozesse und ermöglicht es Organisationen, ihr Ticketing mit einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, flexiblen Buchungsabläufen und offenen Schnittstellen, ganz nach ihren Bedürfnissen und Wünschen zu gestalten. International angesehene Investoren, darunter u.a. die Besitzer der San Francisco 49ers, unterstützen die Mission von vivenu mit über $ 65 Millionen. Der FC Schalke 04, die Special Olympics, die GRAMMYs und die Stanford Universität und zahlreichere weitere Institution setzen ebenfalls bereits auf vivenu, um ihr Ticketing flexibel und zukunftssicher zu gestalten. Mit Büros in Düsseldorf, Hamburg und Darmstadt sowie in den USA ist vivenu stets in der Nähe seiner Partner.

Über den Hockenheimring

Der Hockenheimring Baden-Württemberg ist eine der bekanntesten und traditionsreichsten Rennstrecken der Welt. Seit der Eröffnung der Rennstrecke im Jahr 1932 haben auf dem Rundkurs im Südwesten Deutschlands unzählige erstklassige Motorsportveranstaltungen stattgefunden. Motorsport-Highlights wie die Formel 1 haben den internationalen Ruf des Hockenheimrings begründet. Renommierte Veranstaltungen und Meisterschaften wie die DTM, die FANATEC GT World Challenge, die IDM, die Drag-Racing-EM NitrOlympX und die Bosch Hockenheim Historic im Bereich des historischen Motorsports werden dort jährlich ausgetragen. Neben dem Rennsport ist der Hockenheimring auch als Veranstaltungsort für große Open-Air-Konzerte bekannt. Als multifunktionaler Veranstaltungsort kann die Rennstrecke für vielfältige Anlässe genutzt werden, z.B. für Industrie- und Motorsporttests, Fahrtrainings und -erlebnisse, Workshops und Tagungen, Produktpräsentationen, Incentives und Kongresse. Die Rennstrecke verfügt über 120.000 Zuschauerplätze und zieht jährlich etwa 700.000 Besucher an.