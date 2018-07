NitrOlympX vom 17. bis 19. August 2018

Vom 17. bis 19. August 2018 trifft sich die europäische Beschleunigungselite zur 33. NitrOlympX auf dem Hockenheimring. Der „Ring“ wird dabei zur Geraden und verwandelt sich in einen Runway für den schnellsten Motorsport der Welt: Drag Racing.In vier Autoklassen und fünf Motorradklassen kämpfen die schnellsten Piloten Europas um die wichtigen Punkte für die FIA und FIM Drag Racing Europameisterschaft. Daneben gehen noch zahlreiche höchst ambitionierte Sportsmanklassen an den Start – es werden also mit knapp 240 Teilnehmern wieder ein volles Fahrerfeld und heiße Duelle in Sekundentakt erwartet.Doch damit nicht genug - neben den spannenden Zweikämpfen auf der Rico-Anthes-Quartermile bieten die NitrOlympX ein frei zugängliches Fahrerlager, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie die legendäre Nightshow am Samstagabend. Wilde Stunts, qualmende Reifen, meterhohe Flammen und Feuerwerk sind garantiert.Knallharter Motorsport plus Entertainment-Paket macht die NitrOlympX zu einem absoluten Highlight und einem Pflichttermin im Kalender eines jeden Motorsport-Enthusiasten. Ob Profi- oder Amateurklasse – jeder Drag-Racing-Pilot geht mit seinem Fahrzeug an diesem Wochenende an die Belastungsgrenze, während rund 40.000 Fans das Motodrom in einen wahren Hexenkessel verwandeln.Fans von 100% Highspeed, Action und Power erleben bei den NitrOlympX die Faszination der Beschleunigung auf höchstem Niveau.Freitagtickets sind ab 25,00 Euro erhältlich und ein Wochenendticket für drei Tage Action kostet ab 69,00 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager und sind über die Ticket-Hotline des Hockenheimrings +49 (0)6205 950 222 oder im Online-Ticketshop unter www.hockenheimring.de erhältlich.Seit Kurzem präsentiert sich die Veranstaltungs-Website www.nitrolympx.de technisch wie optisch in einem vollkommen überarbeiteten Gewand. Zielsetzung bei der Gestaltung der neuen Seite war ein modernes Design, das die Emotionen des Drag Racings auf das Online-Medium überträgt und dabei die Vielzahl an Informationen und Impressionen für den Besucher übersichtlich und leicht zugänglich macht. Nicht nur treue Fans des beliebten Kultevents werden ihre wahre Freude beim Entdecken der neuen Website haben, die in Kooperation mit der Werbeagentur Pixelschupser aus Neustadt a. d. Weinstraße entstand. Auch Neulinge können sich hier leicht durch das innovative Design, die großflächigen Bilder, viele Gimmicks und multimediale Impressionen mit dem Nitro-Virus infizieren.Alles Infos rund um die Veranstaltung erhalten Sie unter: www.nitrolympx.de