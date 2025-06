Wirtschaft trifft Hochschule: Gemeinsam Lösungen gegen den Fachkräftemangel entwickelt

Vereinbarkeit von Familie & Beruf

Es wurden Strategien diskutiert, wie Unternehmen gezielt auf die Bedürfnisse von Eltern und pflegenden Angehörigen eingehen können – etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle und familienfreundliche Strukturen.

Die Gruppe analysierte Chancen und Hürden bei der Integration internationaler Talente. Erfolgsfaktoren waren unter anderem transparente Prozesse, gezielte Willkommenskultur und verlässliche Begleitung.

Hier standen Fragen der Ansprache junger Menschen, der Attraktivität von Ausbildungsberufen und des Potenzials dualer Studiengänge im Fokus.

Unter dem Mottofand am 4. Juni 2025 an der Hochschule Worms ein intensiver Austausch zwischen Wirtschaft, Studierenden und Hochschule statt. Im Rahmen der Veranstaltungkamen Vertreter: innen aus Unternehmen, Studierende, Lehrende und Hochschulangehörige zusammen, um gemeinsam neue Ideen zur Fachkräftesicherung zu erarbeiten.Bei den Begrüßungen von Michael Kundel, Vizepräsident der IHK Rheinhessen und Michael Graef, Vizepräsident für Forschung und Transfer der Hochschule Worms, wurde deutlich, dass das Thema „Fachkräfte gewinnen – Lösungen gemeinsam entwickeln“ nicht nur sehr spannend sondern zugleich auch extrem komplex ist. Genau deshalb war die Zusammensetzung der Teilnehmenden in ihrer Vielfalt so erfolgreich.Zentrales Element des Vormittags war ein interaktiver Workshop im Format einesIn Kleingruppen wurden zentrale Herausforderungen identifiziert, kreative Lösungsansätze entwickelt und priorisiert. Ziel war es,zur Fachkräftegewinnung zu definieren. Innerhalb weniger Stunden entstanden innovative Ideen, die nun in den beteiligten Organisationen weiterverfolgt werden.Zum Auftakt der Veranstaltung gab, Referentin für Bildungsprojekte und Fachkräftesicherung bei der IHK für Rheinhessen, in ihrerpraxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Lösungsansätze. Sie betonte die Bedeutung eines frühzeitigen, systematischen Engagements von Unternehmen in den Bereichen Ausbildung, Integration und Mitarbeiterbindung.Im Anschluss arbeiteten die Teilnehmenden an drei Thementischen, die sich jeweils einem zentralen Aspekt der Fachkräftesicherung widmeten:von der Hochschule Worms. Sie führten durch den Vormittag und begleiteten den Entwicklungsprozess mit fachlicher Expertise und methodischer Klarheit.Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie durch gezielte Kooperation von Hochschule und Wirtschaft tragfähige Ideen zur Fachkräftesicherung entstehen können. Die entwickelten Ansätze werden nun von den Teilnehmenden weiterverfolgt – mit dem Ziel, den regionalen Arbeitsmarkt nachhaltig zu stärken.Das Zitat einer Teilnehmerin fasst die Veranstaltung sehr treffen zusammen: „Volle Energie, spannende Impulse und tolle Gespräche – die gemeinsame Veranstaltung „Wirtschaft trifft Hochschule“ der IHK für Rheinhessen und der Hochschule Worms heute war ein echtes Highlight!