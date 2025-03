Wie Generative KI und Analytics Wirtschaft die Arzneimittelversorgung revolutionieren können

Analytics für resiliente Lieferketten und Pharma- und Biotechnologie

Neue datengetriebene Methoden sollen die Flexibilität von Beständen und Lieferketten in der Arzneimittelversorgung erhöhen. Innovative Konzepte zur Datentransparenz werden sich auch auf Biotechnologie und die Beseitigung von Lieferengpässen konzentrieren. Generative KI für Wirtschaft und Nachhaltigkeit

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der wirtschaftlichen Nutzung generativer KI. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer innovativen Lehrplattform, die Unternehmen und Studierenden den produktiven Einsatz dieser Technologie erleichtert – auch ohne umfassende Programmierkenntnisse. Konkrete Anwendungsfälle adressieren unter anderem Nachhaltigkeit und maschinelles Lernen.

Die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI) und datengetriebener Analysen eröffnet völlig neue Möglichkeiten für wirtschaftliche und gesundheitliche Entscheidungsprozesse. Prof. Dr. David Francas, Experte für Supply Chain und Data Analytics an der Hochschule Worms, widmet sich dieser zukunftsweisenden Fragestellung im Rahmen seiner Schwerpunktprofessur – in enger Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Seine innovativen Erkenntnisse präsentierte er bereits in führenden Medien wie ARD, ZDF, FAZ, Handelsblatt und Die Zeit.Die aktuelle Forschung von Prof. Francas trifft auf ein enormes öffentliches Interesse – insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung der Life-Sciences-Branche in Rheinland-Pfalz sowie anhaltender Lieferengpässe bei Arzneimitteln.Seine Schwerpunktprofessur konzentriert sich auf zwei zentrale Themenfelder:Neben der wissenschaftlichen Arbeit setzt Prof. Francas auf den aktiven Austausch mit Wirtschaft und Politik sowie auf die transparente Kommunikation seiner Forschungsergebnisse. Die nachhaltige Integration dieser Themen in Lehre und Forschung unterstreicht die Bedeutung seiner Arbeit für künftige Herausforderungen in Wirtschaft und Gesundheitswesen.Mit seinen innovativen Ansätzen leistet Prof. Francas einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung von Nachhaltigkeit und Resilienz – zwei Schlüsselfaktoren für eine zukunftsfähige Gesellschaft.Die zukunftsweisende Schwerpunktprofessur vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie vom Land Rheinland-Pfalz wird im Rahmen des „FH-Personal“-Projekts „ Prof.In Worms “ gefördert.