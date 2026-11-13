Vom Steuerbüro zurück in den Hörsaal
Warum sich ein junger Steuerfachangestellter für Digital Accounting an der Hochschule Worms entschieden hat – einen Studiengang, der in dieser Form in Deutschland einzigartig ist.
Der Weg dorthin führte über Umwege: Kortmann stammt aus dem Frankfurter Raum und studierte zunächst Unternehmensjura an der Universität Mannheim. Dann schloss Corona die Hörsäle, und die Art, wie Jura gelehrt wird, lag ihm weniger als gedacht. Praktika in einer Anwaltskanzlei und in der Wirtschaftsprüfung brachten Klarheit: „Ich habe festgestellt, dass ich eher ein Zahlenmensch bin.“ Zwei Semester an der DHBW Mannheim weckten sein Interesse am Steuerrecht, danach folgte die Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei der Treuhand Heidelberg in Mannheim. Dort arbeitet er heute als Werkstudent.
Maßgeschneidert
Im Betrieb fiel immer wieder ein Name. „Fast alle Partner in unserer Kanzlei haben an der Hochschule Worms studiert“, erzählt Kortmann. Kurz vor der Abschlussprüfung informierte er sich auf der Website der Hochschule über die Studiengänge und stieß dabei auf Digital Accounting. Nach Weiterbildungen zu Digitalisierung, SAP und KI hatte er sich schon in der Ausbildung umgesehen. Der neue Studiengang verbindet diese Themen mit einem Auslandssemester. „Das ist praktisch maßgeschneidert für mich“, dachte er.
Gesetze allein reichen nicht
Den Ausschlag gab die Digitalisierung. Schon heute automatisiert Software wie DATEV vieles in der Buchhaltung, etwa die Lohnbuchhaltung, berichtet Kortmann – Tendenz steigend. „Es reicht nicht mehr, nur die Gesetze gut zu kennen. Man muss auch die passenden IT-Anwendungen beherrschen.“ Im Studium wird ab dem ersten Semester mit DATEV gearbeitet, später folgen SAP und Anwendungen künstlicher Intelligenz. KI gehört schon jetzt zur Lehre, etwa bei Prof. Dr. Falko Tappen und in Business English.
Für die klassische statt der dualen Variante hat er sich bewusst entschieden. Das Studentenleben, das ihm die Pandemie in Mannheim genommen hat, will er nachholen. Viele Vorlesungen besucht er gemeinsam mit Studierenden der Steuerlehre, so knüpft er schnell Kontakte. „Dieser Austausch ist für mich sehr positiv.“ Nach knapp zwei Monaten ist er „rundum zufrieden“, auch mit den Lehrveranstaltungen. Ausgezeichnet ist die Lehre auch im Wortsinn: Viermal ging der Landeslehrpreis Rheinland-Pfalz bereits an Professorinnen und Professoren der Studienrichtung Steuern, zuletzt 2026 an die Studiengangsleiterin von Digital Accounting, Prof. Dr. Nadine Antonakopoulos.
Wunschziel Asien
Zum Studium gehören ein Praxissemester, englischsprachige Module und ein Pflicht-Auslandssemester an einer von über 180 Partnerhochschulen. Im Praxissemester möchte Kortmann die Digitalisierungsberatung kennenlernen, interessant fände er ein Praktikum direkt bei DATEV oder SAP. Fürs Ausland reizt ihn Asien, etwa Singapur oder Shanghai. „Ob es tatsächlich klappt, ist natürlich noch offen.“ Beruflich legt er sich noch nicht fest: Steuerberaterexamen, Konzernrechnungswesen, Controlling oder Beratung, alles bleibt möglich. „Gerade diese Breite macht den Studiengang für mich attraktiv.“
Für ihn ist Buchhaltung heute die Grundlage für betriebswirtschaftliche Entscheidungen. „Wenn man erst einmal verstanden hat, wie das System funktioniert, wird es richtig spannend.“ Wer es ihm gleichtun will, dem rät er, sich am Anfang Zeit für die Grundlagen zu nehmen. Eine Ausbildung hält er für hilfreich, „auch wenn sie natürlich keine Voraussetzung für das Studium ist“. Digital Accounting ist zulassungsfrei, Studiengebühren fallen nicht an. Wer zusätzliche Praxisphasen in einem Partnerunternehmen möchte, kann auch dual studieren. Für den Start im März läuft die Bewerbung bis zum 28. Februar 2027.
Infokasten
Digital Accounting an der Hochschule Worms: in dieser Form einzigartig in Deutschland, zulassungsfrei, keine Studiengebühren, Start im März oder Oktober, Bewerbung für das Sommersemester bis 28. Februar. Infos: hs-worms.de/digital-accounting