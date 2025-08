Verstärkung für den Fachbereich Touristik/Verkehrswesen

Die Hochschule Worms freut sich, Prof. Dr. Julia E. Beelitz als neue Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und nachhaltiges Tourismusmanagement am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen begrüßen zu dürfen.



Ihre akademische Laufbahn begann Prof. Dr. Beelitz mit einem Diplomstudium in Tourismus-, Event- und Hospitalitymanagement. Es folgten ein Masterabschluss in „Tourism and Urban Culture“ in Großbritannien und eine Promotion in Tourismusgeographie an der Universität Trier. „Damit repräsentiere ich die interdisziplinäre Tourismuswissenschaft wohl ganz gut.“ meint die Neuberufene im Gespräch.



Fundierte Expertise aus Wissenschaft und Praxis



Prof. Dr. Beelitz bringt umfangreiche Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis mit. Nach beruflichen Stationen an renommierten Hochschulen, zuletzt als Professorin für Nachhaltigkeit und Internationales Management an der Hochschule Kempten, wechselt sie nun nach Worms. Bereits seit 2021 war sie als externes Mitglied im Erweiterten Ausschuss für Qualitätsmanagement der Hochschule Worms aktiv und kennt somit die internen Strukturen und Kolleg: innen bestens.



Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit war Prof. Dr. Beelitz auch in der Praxis aktiv – als Consultant für Unternehmen und Organisationen der Tourismus- und Freizeitbranche, mit Fokus auf strategische Kommunikation, Marketing und Prozessmanagement.



Forschungsschwerpunkt: Nachhaltiger Tourismus



Der nachhaltige Tourismus bildet seit vielen Jahren den thematischen Schwerpunkt ihrer Arbeit. In interdisziplinären und oft drittmittelgeförderten Projekten untersuchte sie unter anderem Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrt, Mobilitätswandel in ländlichen Regionen oder die touristische Entwicklung auf den Seychellen. Ihre Forschung wurde vielfach publiziert und auf internationalen Konferenzen präsentiert.



Vielfältige Lehrkompetenz und Engagement über die Hochschule hinaus



In der Lehre überzeugt sie durch ein breit gefächertes Portfolio: Von betriebswirtschaftlichen Grundlagen über Tourismuspolitik und Soziologie bis hin zu internationalem Management und nachhaltigem Marketing – auch in englischer Sprache. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit unterschiedlichen Lehrformaten wie Präsenz-, dualem und digitalem Unterricht und legt großen Wert auf praxisnahe Wissensvermittlung.



Auch außerhalb der Hochschule ist Prof. Dr. Beelitz aktiv vernetzt: Als Gutachterin für Akkreditierungsagenturen, Mitglied wissenschaftlicher Beiräte und Jurorin bei Nachhaltigkeitspreisen bringt sie ihre Expertise ein. Ihr Engagement als Mentorin, ihre Mitarbeit an Fachzeitschriften und ihre Präsenz in den Medien machen sie auch in Wissenschaft und Öffentlichkeit sichtbar.



Worms als neuer „Heimathafen“



Prof. Dr. Julia E. Beelitz wechselt an die Hochschule Worms, weil sie ein kollegiales und vielfältiges Umfeld sucht, in dem sie ihre Lehre und Forschung im nachhaltigen Tourismus gemeinsam mit renommierten Fachkolleg:innen weiterentwickeln und interdisziplinär gestalten kann: „Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft für den Tourismus an die Studierenden weiterzugeben und mit meinen Kolleg:innen im neuen ‚Heimathafen‘ Worms Impulse für eine zukunftsfähige Tourismusentwicklung zu setzen.“

(lifePR) (