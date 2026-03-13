Kontakt
Hochschule Worms
Ansprechpartner:in Frau Dorothea Hoppe-Dörwald +49 6241 509452
Verabschiedung in den Ruhestand von Prof. Dr. Roland Conrady

Nach 24 prägenden Jahren an der Hochschule Worms verabschiedet sich Prof. Dr. Roland Conrady in den Ruhestand

Ende Februar 2026 verabschiedet sich Prof. Dr. Roland Conrady in den wohlverdienten Ruhestand. In 24 Jahren an der Hochschule Worms hat er an der Weiterentwicklung des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen als Dekan und Hochschulrat, sowie durch einschlägige Publikationen und Medienpräsenz maßgeblich mitgewirkt. Besonders bedeutsam für das internationale Ansehen des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen war seine Rolle als Leiter des weltgrößten Tourismuskongresses, des ITB Berlin Kongresses von 2004 bis 2022. 400 globale Top-Referenten, 28.000 Kongressbesucher und 180.000 ITB-Messeteilnehmer nahmen dadurch die Hochschule Worms als zukunftsweisend in Tourismusforschung und -lehre wahr.

Daneben war Professor Conrady langjähriges Mitglied im Tourismusbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Industrieerfahrung sammelte er in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Lufthansa AG von 1990 bis 1998. Herr Professor Conrady kann sich nun verstärkt seinen Hobbys zuwenden: Sportliche Alpentouren, ausgedehnte Weltreisen und neue literarische Projekte stehen weit oben auf seiner Prioritätenliste.

Der Dekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen, Prof. Dr. Ehlen, dankt im Namen aller Kolleginnen und Kollegen Herrn Prof. Dr. Conrady und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und freut sich sehr, dass er dem Fachbereich auch zukünftig als Lehrbeauftragter verbunden bleiben wird.

 

