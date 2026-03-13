Verabschiedung in den Ruhestand von Prof. Dr. Roland Conrady
Nach 24 prägenden Jahren an der Hochschule Worms verabschiedet sich Prof. Dr. Roland Conrady in den Ruhestand
Daneben war Professor Conrady langjähriges Mitglied im Tourismusbeirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Industrieerfahrung sammelte er in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Lufthansa AG von 1990 bis 1998. Herr Professor Conrady kann sich nun verstärkt seinen Hobbys zuwenden: Sportliche Alpentouren, ausgedehnte Weltreisen und neue literarische Projekte stehen weit oben auf seiner Prioritätenliste.
Der Dekan des Fachbereichs Touristik/Verkehrswesen, Prof. Dr. Ehlen, dankt im Namen aller Kolleginnen und Kollegen Herrn Prof. Dr. Conrady und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und freut sich sehr, dass er dem Fachbereich auch zukünftig als Lehrbeauftragter verbunden bleiben wird.