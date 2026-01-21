UniKino Worms: Mehr als nur Filmabende

UniKino Worms ist Teil des bundesweiten Kinonetzwerks Unifilm. Dessen Mission ist es, studentische Kinoteams an Hochschulen bei der Umsetzung professioneller und unvergesslicher Filmerlebnisse zu unterstützen. Dazu gehört eine große Auswahl an Filmen sowie umfangreiches Marketingmaterial – von Social-Media-Inhalten für Plattformen wie Instagram bis hin zu Postern und Flyern.



Das Ziel des Projekts war es, im Rahmen einer Probephase vier Kinoabende auf dem Campus zu veranstalten. Dabei stand zunächst eine zentrale Frage im Raum: Würde dieses Angebot von Studierenden und Mitarbeitenden angenommen – und würden die Kinoabende tatsächlich ihr Publikum finden?



Die Kooperation erwies sich als voller Erfolg: Während der Probephase besuchten rund 300 Zuschauer:innen die Abendvorstellungen im Audimax. Das Programm bot eine vielfältige Auswahl – von Kultklassikern wie „Twilight” über Neuerscheinungen wie „Mickey 17” bis hin zu einem echten Weihnachtsklassiker: „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Die Filmabende wurden von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet. Das Kinoteam sorgte mit Gewinnspielen wie dem „Golden-Ticket-Event”, filmbezogenen Quizformaten und kleinen Überraschungen für zusätzliche Unterhaltung und eine besondere Kinoatmosphäre.



Für das kommende Sommersemester hat sich das Kinoteam viel vorgenommen: mehr Gewinnspiele, mehr Snacks – und vor allem noch mehr Filmvorstellungen.



Dabei verfolgt das UniKino Team ein klares Ziel: den Hörsaal in einen Kinosaal zu verwandeln und den Campus zu einem Ort zu machen, an dem sich Studierende begegnen, wohlfühlen und Gemeinschaft erleben.

