Study Abroad Day 2025 – Internationale Woche an der Hochschule Worms

Die Hochschule Worms eröffnet ihren Studierenden jedes Jahr die Chance, die Welt kennenzulernen: Mit über 180 Partnerhochschulen weltweit bietet die Hochschule ein breites Spektrum für Auslandssemester – und der Study Abroad Day ist die zentrale Gelegenheit, sich umfassend und persönlich zu informieren.



Zwei Formate – ein Ziel: Orientierung für das Auslandsstudium



Am Montag, 3. November 2025, startete der Study Abroad Day mit Präsentationen von zehn internationalen Partneruniversitäten. Vertreter:innen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Australien, Malaysia, Kanada, Neuseeland und Bulgarien stellten ihre Programme vor und beantworteten individuelle Fragen direkt auf dem Campus.



Am Abend folgte die Study Abroad Fair in der Aula: Hier präsentierten sich 22 Hochschulen aus 14 Ländern – nicht nur durch offizielle Vertreter:innen, sondern auch durch ehemalige Outgoing-Studierende und aktuelle Austauschstudierende. Besonders wertvoll ist dieser persönliche Kontakt: Studierende, die bereits Auslandserfahrungen gesammelt haben, teilten ihre Erfahrungen und gaben authentische Einblicke. Die Messe war sehr gut besucht und bot zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche. Auch Hochschulen aus der Türkei, Frankreich, Südkorea, Peru, Mexiko und Japan waren auf der Messe vertreten und bereicherten das vielfältige Angebot. Ergänzend informierte das International Center über den Bewerbungsprozess, finanzielle Aspekte und die Nutzung des Online-Portals.



International Week: Mehr als nur ein Tag



Die gesamte Woche bot zusätzliche Highlights: Von der International Coffee Hour mit Süßigkeiten aus aller Welt über Infosessions zu Stipendien und Erasmus-Praktika bis hin zum Intercultural Evening, bei dem Studierende ihre Heimatländer kulinarisch und kulturell präsentierten.



Warum sich internationale Erfahrungen lohnen



Ein Auslandssemester bedeutet mehr als nur Studieren in einem anderen Land: Es eröffnet neue Perspektiven, stärkt interkulturelle Kompetenzen und schafft Netzwerke, die für die persönliche und berufliche Zukunft von unschätzbarem Wert sind. Der Study Abroad Day zeigt jedes Jahr, wie vielfältig diese Chancen sind – und wie wichtig es ist, sie zu nutzen.

