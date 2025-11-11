Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041961

Hochschule Worms Erenburgerstraße 19 67549 Worms, Deutschland http://www.hs-worms.de
Ansprechpartner:in Frau Dorothea Hoppe-Dörwald +49 6241 509452
Logo der Firma Hochschule Worms

Study Abroad Day 2025 – Internationale Woche an der Hochschule Worms

(lifePR) (Worms, )
Die Hochschule Worms eröffnet ihren Studierenden jedes Jahr die Chance, die Welt kennenzulernen: Mit über 180 Partnerhochschulen weltweit bietet die Hochschule ein breites Spektrum für Auslandssemester – und der Study Abroad Day ist die zentrale Gelegenheit, sich umfassend und persönlich zu informieren.

Zwei Formate – ein Ziel: Orientierung für das Auslandsstudium

Am Montag, 3. November 2025, startete der Study Abroad Day mit Präsentationen von zehn internationalen Partneruniversitäten. Vertreter:innen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Australien, Malaysia, Kanada, Neuseeland und Bulgarien stellten ihre Programme vor und beantworteten individuelle Fragen direkt auf dem Campus.

Am Abend folgte die Study Abroad Fair in der Aula: Hier präsentierten sich 22 Hochschulen aus 14 Ländern – nicht nur durch offizielle Vertreter:innen, sondern auch durch ehemalige Outgoing-Studierende und aktuelle Austauschstudierende. Besonders wertvoll ist dieser persönliche Kontakt: Studierende, die bereits Auslandserfahrungen gesammelt haben, teilten ihre Erfahrungen und gaben authentische Einblicke. Die Messe war sehr gut besucht und bot zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche. Auch Hochschulen aus der Türkei, Frankreich, Südkorea, Peru, Mexiko und Japan waren auf der Messe vertreten und bereicherten das vielfältige Angebot. Ergänzend informierte das International Center über den Bewerbungsprozess, finanzielle Aspekte und die Nutzung des Online-Portals.

International Week: Mehr als nur ein Tag

Die gesamte Woche bot zusätzliche Highlights: Von der International Coffee Hour mit Süßigkeiten aus aller Welt über Infosessions zu Stipendien und Erasmus-Praktika bis hin zum Intercultural Evening, bei dem Studierende ihre Heimatländer kulinarisch und kulturell präsentierten.

Warum sich internationale Erfahrungen lohnen

Ein Auslandssemester bedeutet mehr als nur Studieren in einem anderen Land: Es eröffnet neue Perspektiven, stärkt interkulturelle Kompetenzen und schafft Netzwerke, die für die persönliche und berufliche Zukunft von unschätzbarem Wert sind. Der Study Abroad Day zeigt jedes Jahr, wie vielfältig diese Chancen sind – und wie wichtig es ist, sie zu nutzen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.