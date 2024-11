Study Abroad Day 2024: Eine Woche voller Informationen rund um das Auslandsstudium an der Hochschule Worms

Die Hochschule Worms veranstaltete auch 2024 wieder den „Study Abroad Day“ sowie eine umfassende „International Week“ Anfang November. Mit über 180 Partnerhochschulen weltweit bietet die Hochschule Worms ihren Studierenden ein breites Spektrum an Möglichkeiten für ein Auslandssemester. Dieses vielfältige Angebot verlangt Orientierung – und genau das bietet die Veranstaltung, die vom DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amts gefördert wird.



Umfangreiches Programm und exklusive Gastvorträge



Die gesamte Woche über erwartete die Studierenden ein abwechslungsreiches Programm. In Gastvorträgen und Workshops können sie sich umfassend informieren. Dieses Jahr waren Partnerinstitutionen aus Kanada, Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia und den USA direkt vor Ort auf dem Campus präsent. Zusätzlich stellten sich 15 weitere Partnerhochschulen virtuell vor und ermöglichten den Studierenden die direkte Kontaktaufnahme mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Als besondere Highlights der Woche fanden die „International Coffee Hour“ und der „International Evening“ statt. Bei diesen Events präsentierten Studierende ihre Heimatländer durch typische Gerichte. Die Mensa ergänzte das Programm durch eine Woche voller internationaler kulinarischer Vielfalt.



Erfahrungen aus erster Hand



Ein besonderes Element der Veranstaltung ist die Study Abroad Messe in der Aula, die Studierenden die Möglichkeit bietet, sich aus erster Hand zu informieren. 24 Partnerhochschulen aus 15 Ländern stellten sich vor, und internationale Studierende, die aktuell in Worms eingeschrieben sind, sowie ehemalige Outgoing-Studierende boten ihre Perspektiven an. Der direkte Austausch unter Studierenden schafft eine ideale Informationsgelegenheit, bei der praktische Fragen zum Leben und Studieren im Ausland aus erster Hand beantwortet werden.



Joachim Mayer, Leiter des International Centers, informierte alle interessierten Studierenden bei einer Abendveranstaltung über die Bewerbungsabläufe für das Auslandssemester und bot praktische Unterstützung beim Online-Bewerbungsportal. Diese Veranstaltung ist die Gelegenheit, alle offenen Fragen zu klären und sich gut auf den Auslandsaufenthalt vorzubereiten.



Internationale Erfahrungen als Türöffner für die Zukunft



Die internationale Mobilität der Studierenden ist ein zentraler Bestandteil der Bildungsstrategie der Hochschule Worms. Erfahrungen im Ausland stärken nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern schaffen auch oft berufliche Perspektiven und Netzwerke. Angesichts einer globalisierten Arbeitswelt ist es für zukünftige Fachkräfte entscheidend, frühzeitig internationale Kompetenzen und Beziehungen aufzubauen. Mit der International Week und dem Study Abroad Day unterstützt die Hochschule Worms ihre Studierenden dabei, den Grundstein für eine erfolgreiche, internationale Zukunft zu legen.

