Schwerpunktprofessur „Sicheres Cloud Computing“ für Prof. Dr. Jens Kohler

Die Relevanz des Themenfeldes IT-Sicherheit bei Cloud-Anwendungen und die Forschungsstärke des Fachbereichs Informatik in diesem Bereich werden durch die Einrichtung der neuen Schwerpunktprofessur „Sicheres Cloud Computing“ an der Hochschule Worms unterstrichen, die in Kooperation mit dem Fraunhofer IESE an Prof. Kohler vergeben wurde.



Prof. Kohler beschäftigt sich seit Jahren in zahlreichen Wirtschaftsprojekten im Finanzsektor und seit Februar 2023 als Professor an der Hochschule Worms in Forschung und Lehre mit sicherer Software- und Systementwicklung. Er ist zudem Mitglied der Forschungsgruppe Cyber Security und Studiengangsleiter des Bachelorstudiengangs Angewandte Informatik, in dem unter anderem die regional und international stark nachgefragten Fachkräfte für IT-Sicherheit ausgebildet werden. Die Fraunhofer-Forschungsgruppe bietet nun auch Weiterbildungskurse für bereits Berufstätige an.



Hintergrund der Schwerpunktprofessur ist das Forschungsprojekt „Lernlabor Sicheres Cloud Computing“, welches am Fachbereich Informatik in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IESE aus Kaiserlautern durchgeführt wird. In diesem Projekt geht es um den Aufbau von Schulungskonzepten rund um die sichere Entwicklung und den Betrieb von Cloud-basierten Diensten. Mit Hilfe einer eigens aufgebauten Cloud-Infrastruktur können die Schulungsinhalte von allen Teilnehmenden direkt praktisch angewendet werden – d.h. die Systeme können live angegriffen und systematisch verteidigt werden. Darüber hinaus können interessierte Unternehmen diese Infrastruktur nutzen, um auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungskonzepte in einer abgesicherten Cloud-Umgebung zu erproben.



„Die Einrichtung der Schwerpunktprofessur in Kooperation mit dem Fraunhofer IESE ist nicht nur ein herausragender Erfolg für Prof. Dr. Kohler, sondern auch ein großer Gewinn für die öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen der Region, die hier auf bestmögliche Weiterbildungsformate und hohe Expertise in einem erfolgskritischen Bereich zurückgreifen können, um sich für die Potenziale und Herausforderungen der Zukunft aufzustellen“, betont Prof. Dr. Werner König, Dekan des Fachbereichs Informatik.



Die technologische Basis des Projektes stellt zudem eine ideale Infrastrukturplattform für weitere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben an der Hochschule Worms sowie auch in Verbindung mit bestehenden und neuen Kooperationspartnern dar.



„Die Schwerpunktprofessur gibt mir die entsprechenden zeitlichen und auch personellen Freiräume, um das Thema ‚Cloud Computing aber sicher!‘ weiter zu entwickeln“, freut sich Prof. Kohler über die großartige Auszeichnung, die ohne die Unterstützung des Fachbereichs so nicht möglich gewesen wäre.

(lifePR) (