Prof. Dr. Pascal Bruno an die Hochschule Worms berufen

Mit seiner umfassenden Erfahrung aus der Wirtschaft, seiner langjährigen Lehrtätigkeit und seiner praxisnahen Forschung wird Prof. Dr. Bruno einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Lehr- und Forschungsprofils der Hochschule leisten.



Viel Praxiserfahrung aus renommierten Handelsunternehmen

Prof. Dr. Pascal Bruno bringt eine beeindruckende Laufbahn in der Wirtschaft mit. Seine beruflichen Stationen umfassen Positionen bei renommierten Handelsunternehmen und in der Automobilbranche. Besonders hervorzuheben ist seine Tätigkeit bei Douglas, wo er als Senior International Marketing Manager in Düsseldorf die strategische Evaluierung und den Ausbau neuer digitaler Geschäftsmodelle verantwortete. Unter anderem entwickelte er Handelsmarketingstrategien für das New Business Development, begleitete den Launch eines Online-Buchungssystems für Beauty-Dienstleistungen und arbeitete an der Marketingkommunikation des Loyalitätsprogramms „Douglas Beauty Card“.



Zuvor war Prof. Dr. Bruno in verschiedenen Positionen bei Opel in Rüsselsheim tätig. Als Brand Manager steuerte er die kommunikative Einführung eines innovativen Konnektivitäts- und Entertainmentsystems in Europa und entwickelte internationale 360°-Kommunikationskampagnen. Zudem koordinierte er die europaweite Mediaplanung der Landesgesellschaften. In seiner Funktion als Business Assistant des Chief Marketing Officers arbeitete er an strategischen Projekten wie der Einführung eines neuen Markenclaims.



Hohes Engagement in der Lehre

Seit 2019 war Prof. Dr. Bruno Professor für Marketing an der International School of Management (ISM) in Frankfurt, wo er als Studiengangsleiter den Masterfernstudiengang Digital Marketing Management betreute. In seinen Lehrveranstaltungen legt er besonderen Wert auf die Verbindung von Theorie und Praxis, was durch den Gewinn des Best Teaching Awards 2022 eindrucksvoll gewürdigt wurde. Seine Lehre führte ihn auch an internationale Hochschulen wie die Tilburg University in den Niederlanden und die Massey University in Neuseeland.



Praxisnahe Forschung

Die Forschung von Prof. Dr. Bruno zeichnet sich durch ihre hohe Praxisrelevanz aus. Mit einem breiten Spektrum an Themen von Pricingstrategien im Handel über Markenkommunikation bis hin zu Consumer Behavior wurden seine Ergebnisse in renommierten internationalen Zeitschriften wie Marketing Science und dem International Journal of Research in Marketing publiziert. Er ist zudem ein gefragter Gutachter für wissenschaftliche Konferenzen und Journals. Forschungsaufenthalte und Präsentationen an renommierten internationalen Institutionen wie der Waikato Management School und der European Marketing Academy Conference unterstreichen seine internationale Ausrichtung.



Zukunft des Handels aktiv mitgestalten

„Der digitale Handel ist mehr als nur ein weiterer Vertriebskanal – er revolutioniert die Art und Weise, wie wir konsumieren und interagieren. Von der personalisierten Customer Journey über datengetriebene Entscheidungen bis hin zur nahtlosen Verknüpfung von Online- und Offline-Welten: Die Herausforderungen sind vielfältig und erfordern innovative Lösungen. Die Hochschule Worms mit ihrer praxisnahen Ausrichtung und ihrer starken Vernetzung in der Region bietet den idealen Rahmen, um diese Herausforderungen gemeinsam mit den Studierenden anzugehen. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den Studierenden und den Kolleginnen und Kollegen, um die Zukunft des Handels aktiv mitzugestalten“, so Prof. Dr. Pascal Bruno.

