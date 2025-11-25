Prof. Dr. Barton als Sprecher des GI-Beirats erneut einstimmig bestätigt
Seinen besonderen Dank richtet Prof. Barton an seinen bisherigen Stellvertreter Prof. Dr. Erik Kamsties , der nach langjährigem Engagement nicht erneut für das Amt kandidiert hat.
Der Beirat der Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften berät die Gesellschaft für Informatik in fachlichen und hochschulpolitischen Fragen rund um Forschung und Lehre an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Weitere Informationen zum Beirat finden sich unter: https://gi.de/gibh
Durch die kontinuierlichen und engagierten Aktivitäten von Prof. Dr. Barton ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Sichtbarkeit der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) innerhalb der GI deutlich zu stärken. Ein bedeutender Erfolg dieser Entwicklung zeigt sich in der anstehenden Wahl zum GI-Vorstand: Erstmals kandidiert ein Vertreter einer HAW für das Amt des GI-Präsidenten.
Über die Gesellschaft für Informatik (GI)
Die Gesellschaft für Informatik e. V. ist die größte Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum. Sie setzt sich für die Förderung der Informatik in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ein.