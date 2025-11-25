Kontakt
Prof. Dr. Barton als Sprecher des GI-Beirats erneut einstimmig bestätigt

Prof. Dr. Thomas Barton von der Hochschule Worms ist einstimmig für weitere drei Jahre als Sprecher des Beirats der Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei der Gesellschaft für Informatik (GI) wiedergewählt worden. Mit dieser Entscheidung würdigt die GI die erfolgreiche Arbeit, die Prof. Dr. Barton bereits seit sechs Jahren in dieser Funktion leistet.

Seinen besonderen Dank richtet Prof. Barton an seinen bisherigen Stellvertreter Prof. Dr. Erik Kamsties , der nach langjährigem Engagement nicht erneut für das Amt kandidiert hat.

Der Beirat der Professor:innen an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften berät die Gesellschaft für Informatik in fachlichen und hochschulpolitischen Fragen rund um Forschung und Lehre an den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Weitere Informationen zum Beirat finden sich unter: https://gi.de/gibh

Durch die kontinuierlichen und engagierten Aktivitäten von Prof. Dr. Barton ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Sichtbarkeit der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) innerhalb der GI deutlich zu stärken. Ein bedeutender Erfolg dieser Entwicklung zeigt sich in der anstehenden Wahl zum GI-Vorstand: Erstmals kandidiert ein Vertreter einer HAW für das Amt des GI-Präsidenten.

Über die Gesellschaft für Informatik (GI)
Die Gesellschaft für Informatik e. V. ist die größte Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raum. Sie setzt sich für die Förderung der Informatik in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ein.

