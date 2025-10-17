Neuer Raum. Neue Ideen. Neue Begegnungen – D043 ist eröffnet!
Wo früher schlichte Tischreihen standen, laden heute Couch, Pflanzen, flexible Tische, Stehhocker und Sitzsäcke zum Verweilen ein. Eine warme Beleuchtung sorgt für gemütliche Atmosphäre – perfekt zum Austauschen, Lernen oder einfach zum Runterkommen.
Mitmachen ausdrücklich erwünscht
Zurzeit warten im Raum noch verschiedene Mitmach-Stationen auf kreative Köpfe: Wie soll der Campus von morgen aussehen? Grüner? Sportlicher? Künstlerischer? Oder alles zusammen? Jede Meinung zählt – und wer Lust hat, kann gleich selbst „Raumwandler*in“ werden.
Am 07. Oktober zeigte sich bei der Eröffnung, dass der D043 funktioniert: Studierende, Hochschulleitung und Mitarbeitende kamen ins Gespräch, schmiedeten Pläne und lernten sich neu kennen – ganz im Sinne des Raumes. Denn D043 steht für Austausch, Begegnung und Gemeinschaft. Oder doch lieber „The Hive“? Oder „agora“? Über den endgültigen Namen wird noch abgestimmt!
Offen für alle – bis 21 Uhr
Der Raum ist täglich bis 21 Uhr geöffnet. Wer ihn länger oder exklusiv nutzen möchte, kann sich per Mail an lernraum@hs-worms.de oder sg4-veranstaltungsmanagement@hs-worms.de wenden.
Ein regelmäßiger Spieleabend des AStA (freitags ab 17 Uhr) und die Treffen des Gründerclubs alle zwei Wochen sorgen zusätzlich für Leben im Raum.
Der D043 wurde im Rahmen des Projekts EMPOWER – Experimentierräume von Sandra Debo-Scholz und Carina Leue-Bensch in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung, dem Zentrum für Kooperationen und Wirtschaftstransfer, dem Sachgebiet Liegenschaften und Betriebstechnik, dem Gründerclub, dem Nachhaltigkeitsteam, dem Hochschulmarketing und der Kreativwerkstatt realisiert.
Come, enjoy and take care – der D043 gehört allen, die ihn nutzen!