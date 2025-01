Kuratorium der Hochschule Worms komplettiert und hochkarätig besetzt

Das Kuratorium der Hochschule Worms ist seit November 2024 vollzählig. In ihrer Sitzung im Wintersemester begrüßte der Vizepräsident, Prof. Dr. Patrick Sinewe, im Namen der Hochschule zwei neu berufene Mitglieder – Frau Corina Karetta, stellvertretende Vorsitzende der Sparkasse Rheinhessen, und Dr. Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin der ROWE Mineralölwerk GmbH. Mit beiden neuen Mitgliedern komplettiert die Hochschule Worms ihre fachliche Expertise im hochschulinternen Kuratorium aus Wirtschaftsvertretern und Vertreten der Stadtgesellschaft.



Das Kuratorium der Hochschule Worms fungiert als zentrale Verbindung zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Praxis. Es begleitet kritisch-konstruktiv die Entwicklungen in den Bereichen Lehre und Forschung, den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis und die wissenschaftliche Weiterbildung. Darüber hinaus gibt das Kuratorium Empfehlungen und Stellungnahmen zu zentralen Themen aus Sicht der Öffentlichkeit ab und fördert eine zielgerichtete Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und anderen Institutionen in der Region.



Das neu formierte Kuratorium der Hochschule Worms besteht aus 13 vom Ministerium berufenen Mitgliedern. Den neuen Vorsitz führt Stefanie Lohr, Bürgermeisterin der Stadt Worms. Weitere Mitglieder sind: Andreas Adam (ajco Solutions GmbH), Susanne Gremm, (VSK-Technik Kübler GmbH), Jens Guth (Mitglied des Landtags), Andreas Hilgenstock (Engelhorn KGaA), Ismet Koyun (Kobil Systems GmbH), Holger Lemanczyk, (SAP SE), Stephanie Lohr (Bürgermeisterin der Stadt Worms), Pia Schellhammer (Mitglied des Landtags), Christa Stienen (Aramark GmbH), Evelyn Thome (Röchling SE & Co. KG) und Stefan Zindler (Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH).



Ein zentrales Anliegen der Hochschule ist die enge Zusammenarbeit mit der Politik und der Stadt Worms, aber auch eine Reaktivierung des studentischen Lebens in der Stadt. Diese Partnerschaften soll im kommenden Jahr weiter intensiviert werden, um die Hochschule noch stärker in der Region zu verankern und ihre Rolle als Impulsgeber für die lokale Wirtschaft und Gesellschaft weiter auszubauen.

