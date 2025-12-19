Kontakt
Kamingespräch an der Hochschule Worms mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt

Die Hochschule Worms begrüßte am 5. Dezember Frau Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, zu einem Kamingespräch.

Unter dem Titel „Made in Germany – mit China-Speed?“ sprach die Ministerin über die Frage, wie Rheinland-Pfalz seine wirtschaftliche Stärke sichern und gleichzeitig neue Dynamik entfalten kann.

Besondere Eindrücke vermittelte sie durch die Schilderung ihrer jüngsten Delegationsreise nach China, die Chancen und Herausforderungen im internationalen Wettbewerb greifbar machte. Dabei betonte Frau Schmitt eindrucksvoll die Bedeutung von Innovationen als Schlüssel zur Zukunft. Sie ermutigte dazu, auch in schwierigen Zeiten Unternehmensgründungen zu wagen, Nachfolgen anzutreten und Investitionen zu tätigen. Ebenso hob sie hervor, wie wichtig es sei, unternehmerisches Engagement stärker anzuerkennen.

Gleichzeitig erinnerte die Ministerin daran, dass Politik nicht alle Lösungen liefern könne. Vielmehr brauche es Impulse und Kraft aus Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie wertvoll der Austausch zwischen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen ist. Die zahlreichen Gäste trugen mit ihren Fragen und Gedanken dazu bei, das Kamingespräch zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Die Hochschule Worms bedankt sich herzlich bei Frau Schmitt für ihre inspirierenden Impulse sowie bei allen Teilnehmenden für ihre aktive Mitwirkung.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
