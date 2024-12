Kamingespräch an der Hochschule Worms

Im Rahmen des diesjährigen Kamingesprächs der Hochschule Worms Ende November stand die politische und wirtschaftliche Zukunft Deutschlands im Fokus. Auf Einladung des Vizepräsidenten Prof. Dr. Patrick Sinewe referierte der gebürtige Wormser Unternehmer und politische Akteur Harald Christ vor führenden Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur der Region.



Aktuelle politische Entwicklungen im Mittelpunkt

Unter dem ursprünglichen Titel „Ein Jahr vor der Wahl: Wohin steuert die Bundesrepublik?“ setzte sich Harald Christ mit den jüngsten politischen Entwicklungen auseinander, die durch das Zerbrechen der Ampel-Koalition geprägt waren. Der erfahrene Unternehmer und Gründer der „Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt“ analysierte die Auswirkungen der politischen Zerrissenheit auf die deutsche Unternehmenslandschaft und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.



„Es war abzusehen, dass die Ampel-Koalition nicht mehr lange halten würde. Ich hätte mir gewünscht, dass die Regierung die verbleibende Zeit nutzt, um Verantwortung zu übernehmen und die aktuellen Herausforderungen mit einem klaren Kurs anzugehen“, betonte Christ in seinem Vortrag.



Unternehmerische Verantwortung in unsicheren Zeiten

Neben der politischen Analyse thematisierte Christ auch die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen in einer zunehmend unsicheren politischen Landschaft. Der Dialog konzentrierte sich darauf, wie die Wirtschaft stabil und zukunftsorientiert auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren kann.



Exklusiver Austausch und gesellschaftliche Verantwortung

Das Kamingespräch bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine exklusive Plattform, um aus erster Hand Einblicke in die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu gewinnen. Im Anschluss an den Vortrag wurde die Diskussion bei einem geselligen Get-together vertieft.



Die Veranstaltung unterstrich die Rolle der Hochschule Worms als Bindeglied zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. „Der konstruktive Dialog ist wichtiger denn je, um gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln“, resümierte Prof. Dr. Sinewe.



Positive Resonanz und Ausblick

Das durchweg positive Feedback der Gäste verdeutlichte die Relevanz der aufgeworfenen Themen. Die Hochschule Worms plant, ihr Engagement für den Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft weiter auszubauen und damit einen wertvollen Beitrag zur Stadtgesellschaft zu leisten.

