„Informatik made in Worms“ ist Spitze… Reloaded

Die CHE-Studie (Centrum für Hochschulentwicklung) zählt zu den renommiertesten und umfassendsten Untersuchungen zur Bewertung von Hochschulen und Studiengängen in Deutschland und Österreich. Sie beleuchtet vielfältige Aspekte der Studienbedingungen und bietet zukünftigen Studierenden eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Auswahl ihrer künftigen Hochschule.



Der Masterstudiengang "Angewandte Informatik“ an der Hochschule Worms hat gleich bei der ersten Teilnahme am aktuellen CHE-Hochschulranking seine herausragende Qualität unter Beweis gestellt. Wie schon der gleichnamige Bachelorstudiengang zuvor, glänzt auch der Masterstudiengang Angewandte Informatik in allen untersuchten Bereichen mit Spitzenwerten. Dies bestätigt die ausgezeichnete Position der Hochschule als Bildungsstätte für angehende Informatik-Expertinnen und -Experten.



Besonders deutlich zeigt sich die Stärke des Studiengangs in den Kategorien Lehrangebot, Unterstützung im Studium und Betreuung durch Lehrende, wo die Hochschule Worms klar über dem Mittelwert liegt. In der Betreuung durch Lehrende erreicht die Hochschule sogar eine absolute TOP-Platzierung: Unter den 48 untersuchten Masterstudiengängen im Bereich Informatik an Hochschulen der Angewandten Wissenschaften in Deutschland und Österreich gehört die Hochschule Worms zu den besten drei – ein beeindruckender Erfolg, den sie auch im Vergleich mit den im Ranking vertretenen Universitäten verzeichnen kann.



„Dieses Ergebnis ist eine großartige Bestätigung für das Engagement unserer Lehrenden und Fachbereichsmitarbeitenden, unseren Studierenden die bestmögliche Unterstützung und eine exzellente Betreuung zu bieten“, kommentiert der Dekan des Fachbereichs Informatik, Professor Dr. Werner König das Mitte Dezember 2024 veröffentlichte Ranking. Und die Leiterin des Masterstudiengangs "Angewandte Informatik", Professorin Dr. Elisabeth Heinemann ergänzt: „Es motiviert uns, unser Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln und unseren Studierenden ein ideales Umfeld für ihre akademische und persönliche Weiterentwicklung zu bieten.“



Die erneute Spitzenbewertung eines Informatikstudiengangs zeigt: Studieren in Worms lohnt sich. Die Hochschule Worms überzeugt nicht nur mit einer hervorragenden Lehre, sondern auch mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Studierende optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Wer Informatik mit hohem Praxisbezug, aktuellen Inhalten und hervorragender Betreuung studieren möchte, findet sowohl im Bachelor- als auch in seinem konsekutiven Masterstudiengang "Angewandte Informatik" in Worms die ideale Voraussetzungen für einen Abschluss mit großer Zukunftsrelevanz.

