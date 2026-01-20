Kontakt
Hochschule Worms und RENOLIT SE fördern Zukunftskompetenzen mit Projekt "Future Skills"

Wie lassen sich theoretisches Wissen und die praktischen Anforderungen der modernen Arbeitswelt sinnvoll miteinander verbinden? Mit dem gemeinsamen Projekt „Future Skills“ haben die Hochschule Worms und die RENOLIT SE genau diese Frage praxisnah beantwortet.

Das zweitägige Projekt fand innerhalb des gleichnamigen Moduls „Future Skills“ statt und richtete sich an Studierende der Hochschule Worms der Studienrichtung International Business Administration (IBA) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Bereits im Vorfeld erarbeiteten die Studierenden eigenständig Inhalte zu ausgewählten Zukunftskompetenzen – Fähigkeiten, die für den späteren Berufseinstieg und eine erfolgreiche Karriere zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Ergebnisse präsentierten sie am ersten Projekttag an der Hochschule Worms. Fachvertreter:innen der RENOLIT SE begleiteten den Tag und bewerteten die Präsentationen.

Am zweiten Tag besuchten die ca. 80 Studierenden den Hauptsitz der RENOLIT SEin Worms. Vor Ort erhielten sie die Möglichkeit, sich zwei von insgesamt acht Workshops auszuwählen. Diese Workshops wurden von Mitarbeitenden der RENOLIT SE gestaltet und boten praxisnahe Einblicke in Themen wie Resilienz, Selbstmanagement, Digitale Fähigkeiten, Kommunikation, Innovation und Führung. Den Abschluss des Tages bildete eine gemeinsame Reflexionsrunde, in der Erfahrungen ausgetauscht und Erkenntnisse zusammengefasst wurden.

„Mit Future Skills schaffen wir einen Raum, in dem Studierende ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiterentwickeln und gleichzeitig einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt erhalten“, sagt Johanna Schlörit, Director Corporate People Strategy & Branding bei derRENOLIT SE. „Der direkte Austausch zwischen Studierenden und unseren Mitarbeitenden war für beide Seiten äußerst bereichernd. 

Auch aus Sicht der Hochschule war das Projekt ein voller Erfolg. Prof. Dr. Carina Leue-Bensch von derHochschule Worms betont: „Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Unternehmen ist. Unsere Studierenden konnten ihre theoretischen Kenntnisse anwenden, reflektieren und um wichtige praktische Erfahrungen ergänzen.“

Der Impuls für das gemeinsame Vorhaben entstand im Rahmen des interaktiven Austauschformats „Wirtschaft trifft Hochschule“, das hochschulseitig vom Zentrum für Kommunikation und Wirtschaftstransfer (ZKW) initiiert wird. Das Projekt unterstreicht somit die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschule sowie das Angebot praxisnaher Studienformate. Die Einschreibefristen für das kommende Semester an der Hochschule Worms laufen bereits. Insbesondere duale Studiengänge bieten Studieninteressierten die Möglichkeit, frühzeitig wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. Auch die RENOLIT SE engagiert sich als Praxispartner und bietet duale Studienplätze mit vielfältigen Entwicklungsperspektiven an.

Mit dem Projekt Future Skills setzen die Hochschule Worms und die RENOLIT SEein starkes Zeichen für zukunftsorientierte Lehre und die gezielte Förderung von Kompetenzen, die für den erfolgreichen Berufseinstieg entscheidend sind.

Das Unternehmen

Die RENOLIT Gruppe ist ein international tätiger Experte für hochwertige Folien, Platten und weitere Produkte aus Polymeren. Mit mehr als 30 Produktionsstandorten und Vertriebseinheiten in über 20 Ländern und einem Umsatz von 1,196 Milliarden Euro im Jahr 2024 zählt das Unternehmen mit Hauptsitz in Worms zu den global führenden Kunststoff-Verarbeitern. Rund 5.000 Mitarbeitende entwickeln das Know-how aus 80 Jahren Unternehmensgeschichte beständig und verantwortungsvoll weiter. Dadurch leisten sie einen Beitrag für eine zukunftsfähige Welt mit innovativen und ressourcenschonenden Lösungen. 

www.renolit.com ꟾ Facebook ꟾ LinkedIn ꟾ Instagram

Hochschule Worms

Praxisnah, International, Zukunftsorientiert
Die Hochschule Worms bietet 3.200 Studierenden ein praxisnahes Studium in Informatik, Touristik/Verkehrswesen und Wirtschaftswissenschaften. Kleine Gruppen, enge Dozenten-Kontakte und Unternehmenskooperationen sorgen für optimale Lernbedingungen. Die Lage zwischen Rhein-Neckar und Rhein-Main bietet beste Karrierechancen. Über 180 Partnerhochschulen ermöglichen internationale Erfahrungen. Der moderne Campus mit Wohnmöglichkeiten und Kita rundet das Angebot ab. Worms begeistert zudem mit Kultur, Sport und Freizeit.

www.hs-worms.de

