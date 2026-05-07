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Hochschule Worms startet in dritte Runde des EXIST-Women Förderprogramms – Zehn Teilnehmerinnen auf Gründungsreise

(lifePR) (Worms, )
Die Hochschule Worms setzt ihr Engagement zur Förderung von gründungsinteressierten Frauen fort: Zum dritten Mal in Folge ist sie Teil des bundesweiten Förderprogramms EXIST-Women, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) initiiert wurde.

Ziel des Programms ist es, Frauen in der frühen Phase ihrer Gründungsvorhaben im technologie- und wissensbasierten Bereich gezielt zu unterstützen.

In einer intensiven Auswahlrunde wurden zehn Teilnehmerinnen ausgewählt. Darunter erstmalig nur aktive Studentinnen der Hochschule. Im Unterschied zu den Vorjahren erhalten diesmal nur fünf der zehn Teilnehmerinnen ein dreimonatiges Stipendium. Alle Frauen erhalten jedoch Sachmittel und werden durch ein umfassendes Mentoring- und Coaching-Programm auf ihrem Weg zur Unternehmensgründung begleitet. Die Hochschule unterstützt zusätzlich die Teilnehmerinnen die ebenfalls Mütter sind durch finanzielle Mittel.

Die Entscheidung über die Vergabe der Stipendien und Teilnahmeplätze traf ein vierköpfiges Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern des Startup-Centers, des Gleichstellungsbüros, professoralem Fachpersonal sowie im dritten Jahr in Folge der externen Gründungsexpertin Brigitte Herrmann, ehemalige Leiterin des Wagniskapitalfonds der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz.

Neben der finanziellen Unterstützung profitieren die Teilnehmerinnen von einem vielfältigen Netzwerk und einem praxisnahen Veranstaltungsprogramm. Die Hochschule Worms bietet regelmäßig Workshops und Events zu gründungsrelevanten Themen – von Persönlichkeitsentwicklung über Ideenfindung bis hin zur Entscheidungsfindung. Diese stehen zum Großteil auch allen anderen Hochschulangehörigen offen.

Am 07.04.2026 hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit sich in kleiner Runde kennenzulernen und die gemeinsame Reise bei EXIST-Women zu starten. Begrüßt wurden Sie von Marcel Mayer (Startup-Center) und Susan Jung (Gleichstellungsbüro), die das Programm zusammen mit Prof. Graef begleiten.

Informationen finden Sie hier:  www.hs-worms.de/gruenden

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