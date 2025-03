Hochschule Worms gestaltet Zukunft der Veranstaltungsbranche

Die Veranstaltungsbranche befindet sich im tiefgreifenden Wandel. Mit der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Wertschöpfungsprozesse und einem wachsenden Anspruch an nachhaltige Praktiken eröffnen sich neue Chancen – sowohl für die Branche als auch für die akademische Lehre.Die Hochschule Worms setzt mit der Einrichtung der Schwerpunktprofessur von Prof. Dr. Jan Drengner im Fachbereich Touristik/Verkehrswesen ein klares Zeichen für zukunftsweisende Lösungsansätze im Veranstaltungsmanagement. Professor Drengner, ein ausgewiesener Experte in den Bereichen Smart Tourism, Veranstaltungsmanagement und Marketingkommunikation, treibt die Forschung an, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie das Land Rheinland-Pfalz im Rahmen des „FH-Personal“-Projekts „ Prof.In Worms “ gefördert wird.Im Zentrum der Forschung steht die Analyse der Potenziale und Herausforderungen von KI-gestützten Anwendungen. Die Hochschule untersucht, wie der gezielte Einsatz von KI nachhaltige Veranstaltungsstrategien optimieren und gleichzeitig innovative Lösungen ermöglichen kann. Bereits im kommenden Semester 2025 startet ein praxisorientiertes Forschungsprojekt: In einer realen Fallstudie zur Organisation eines Showabends wird KI als strategisches Instrument erprobt. Diese praxisnahe Herangehensweise ergänzt theoretische Analysen und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Erkenntnisgewinnung.Die Verknüpfung der Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit bietet weitreichende Impulse: Neben der Transformation der Veranstaltungsbranche profitieren auch Studierende der Hochschule Worms von modernen, digitalen und nachhaltigen Lehrmethoden. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen zudem in die hochschulinterne Nachhaltigkeitsstrategie ein und stärken die nachhaltigen Prozesse an der Hochschule.